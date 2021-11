Springe

Seit drei Wochen schon steht im Raum, dass ein mobiles Impfteam der Region Hannover ein Mini-Impfzentrum in Springe eröffnen soll. Nun scheint es wirklich bald soweit zu sein: „Ich schätze, dass es ab dem 1. Dezember was werden könnte“, sagte Bürgermeister Christian Springfeld jetzt im Finanzausschuss.

Das Problem bislang: Die Region stellt zwar das Impfteam, um passende Räumlichkeiten soll sich allerdings die Stadt kümmern. Die bisherigen Vorschläge aus Springe habe das Gesundheitsamt der Region aber nicht angenommen. „Wir brauchen einen Vorwartebereich, einen Behandlungsbereich und einen Nachwartebereich“, zählte Springfeld einige der Anforderungen auf, die die Region stelle. Dass diese das eigene leer stehende Krankenhaus nicht in Betracht zieht, kann Springfeld nach wie vor nicht nachvollziehen: „Bis vor Kurzem war da noch die Notfallambulanz drin, und eine Arztpraxis haben wir dort auch noch.“

Passende Räumlichkeiten in der Kernstadt

Mittlerweile habe man aber passende Räumlichkeiten gefunden. Nach Informationen dieser Zeitung kommen zwei Immobilien in der Kernstadt infrage, die Ordnungsamtsleiter Karsten Kohlmeyer in den nächsten Tagen unter die Lupe nehmen und dann der Region vorschlagen soll. Kohlmeyer selbst sagt dazu nur: „Wir sind kurz davor, eine Lösung zu finden.“

Auch die Politik hatte Druck gemacht, bei den Impfungen mehr Tempo aufzunehmen. Die Gruppe SPD/Grüne/Linke hatte einen Antrag auf Schaffung eines Impfangebots für die Springer Bevölkerung gestellt. „Wir müssen die Krankheit aufhalten, so schnell es geht. Das geht nur über Impfungen, die niedergelassenen Ärzte werden es aber alleine nicht schaffen“, sagte Eckart Galas, Gesundheitsexperte der SPD-Fraktion. Alle anderen Fraktionen unterstützten den Antrag: „Die Region ist zu groß, um wieder ein zentrales Impfzentrum einzurichten. Wir müssen es dezen­tral machen. Ein Impfzentrum in Springe wäre super“, sagte Oliver Groseck.

Niedrigschwellige Angebote im Umland

Ende September war das Impfzen­trum der Region auf dem Messegelände in Laatzen geschlossen worden. Seitdem sind mobile Impfteams in der Region unterwegs, die bislang vor allem Alten- und Pflegeheime besucht hatten, um den Bewohnern Auffrischungsimpfungen zu verpassen. In einigen Umlandkommunen gibt es aber auch schon kleine Impfzentren, in denen niedrigschwellig ohne Anmeldung die Spritzen mit dem Impfstoff gesetzt werden.

Auch der parteilose Ratsherr Uwe Lampe hofft darauf, dass die Impfkampagne in Springe schnell Fahrt aufnimmt. Aus seiner Sicht muss es bei einem Impfzentrum nicht bleiben. Er habe mit dem Regions-DRK Kontakt aufgenommen, berichtete er. Die Hilfsorganisation seit gewillt, im DRK-Haus An der Bleiche ein Impfzentrum zu betreiben. Das Problem sei nur, dass es an Ärzten und Fachpersonal mangele, das die Impfungen durchführen könne, zumal das DRK auch schon die mobilen Impfteams der Region unterstütze: „Sie haben sogar schon bei den Bundeswehr-Reservisten nach Hilfe gefragt“, so Lampe.

Von Jan-Erik Bertram