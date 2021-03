Springe

Singt er vor allem gegen seinen eigenen Corona-Blues an oder möchte er eher seine Mitmenschen aus der Pandemie-Lethargie herausholen? „Beides“, sagt Liedermacher Ralf Grabowski. Zusammen mit Martin Härtel hat der Springer das Lied „Homeoffice ist ganz okay“ geschrieben und vor wenigen Tagen veröffentlicht. Die Hauptbotschaft des Gute-Laune-Stücks: „Es geht vorbei.“

Seit etlichen Wochen sieht Gra­bowski seine Kolleginnen des homöopathischen Arzneimittel-herstellers Meta Fackler nur noch in Videokonferenzen. „Sie fehlen mir mittlerweile wirklich“, sagt Grabowski.

Grabowski fehlen die Auftritte

Dass er schon seit einem Jahr keine Auftritte mehr hat, drückt dem sonst so umtriebigen Gitarristen und Sänger, der in der Lilienstraße ein Tonstudio hat, aber ebenfalls aufs Gemüt. „Es ist schon komisch, wenn man über einen so langen Zeitraum keine Resonanz mehr bekommt.“

Zusammen mit dem Schlagzeuger Martin Härtel aus Völksen hat er „Sittin’ on the Dock of the Bay“ von Otis Redding gecovert; mit eigenem Text. „Homeoffice ist ganz okay, doch es ist schon blöd, wenn ich euch nicht seh’“, heißt es da etwa. „Ich ziehe das durch, tut‘s manchmal auch weh.“

Mit seiner Pandemiefrisur – Grabowskis Haare dürfen wachsen, bis er seine erste Impfung erhalten hat – ermutigt der Musiker, der zur Covid-19-Risikogruppe gehört: „Bald läuft das Leben wieder rund. Ist erst mal wichtig: Wir bleiben gesund.“

Auch das Stück ist übrigens im Homeoffice entstanden: Grabowski und Härtel haben alle Spuren daheim getrennt voneinander aufgenommen und am Ende zusammengefügt. Es ist die erste Gemeinschaftsproduktion der beiden. „Aber bestimmt nicht die letzte“, wie Grabowski versichert.

Über 300 Klicks in 36 Stunden

Das Stück ist innerhalb der ersten 36 Stunden mehr als 300-mal geklickt worden. Kommentar: „Es trifft offenbar den Zeitgeist.“ Und: „Die Resonanz, die wir erhalten haben, war ausschließlich positiv.“

Zu hören ist der Song im Internet unter www.youtube.com/watch? v=eJ6qmG_KfUY.

Von Marita Scheffler