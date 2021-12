Eldagsen

Dieser spektakuläre Vorfall dürfte vielen noch gut in Erinnerung sein: Ein 20- und ein 21-Jähriger hatten im August versucht, den Geldautomaten in der Eldagser Volksbank zu sprengen. Doch Tat und Flucht scheiterten: Bei einem Unfall landete das Auto im Straßengraben, beide Täter wurden gefasst. Jetzt mussten sie sich vor einem Schöffengericht am Springer Amtsgericht verantworten. Beide wurden zu einer 18-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Außerdem müssen sie jeweils 1300 Euro an die Springer Tafel bezahlen.

Über ihre Verteidiger räumten beide die Tat ein. Mit dem Geld wollten sie zum einen ihren syrischen Landsleuten – insbesondere den Kindern – in der Heimat helfen, zum anderen eigene Schulden bezahlen, erklärten sie persönlich. Und entschuldigten sich für die Tat.

„Das war absolut dilettantisch“

er Geldautomat in der Nacht beinhaltet, den die beiden Männer am 20. August ab 3 Uhr in der Früh knacken wollten. Gegen 5 Uhr wurden sie von Zeugen beobachtet, wie sie sich am Geldautomaten zu schaffen machten. Mithilfe eines Kuhfußes verschafften sie sich – mit Mützen auf dem Kopf und FFP2-Masken im Gesicht – zunächst Zutritt zu den Volksbank-Räumen an der Langen Straße. Dann wollten sie den Automaten zum Explodieren bringen. Dafür hatten sie jeweils eine Fünf-Liter-Flasche mit der Acetylen und eine mit Sauerstoff besorgt – eigentlich Gase, die zum Schweißen benötigt werden. Die beiden zündeten einen Ast an und wollten das Gasgemisch so zur Explosion bringen. Doch drei Versuche scheiterten. Zum Glück für die Täter, so die Richterin. Denn bei einer solchen Explosion hätten sie möglicherweise ihr Leben verloren. „Das war absolut dilettantisch“, sagte die Richterin. „Wir haben uns im Internet angeschaut, wie so etwas geht“, erklärte der 21-Jährige während der Verhandlung am Dienstag auf Nachfrage. Die beiden Angeklagten kannten sich aus ihrer Heimat, aus der sie vor sieben Jahren geflüchtet waren. Heute lebt einer in Aschaffenburg, der andere in Uslar. Warum sie sich ausgerechnet das weit entfernte Eldagsen als Tatort ausgesucht hatten, konnten sie nicht plausibel erklären. Sie hätten „geguckt, wo man das machen kann“, sagte der 20-Jährige. An dem Geldautomaten entstand ein Sachschaden von mindestens 10 000 Euro. Daher werde die Bank sicherlich noch an die beiden Verurteilten herantreten, sagte einer der Verteidiger.

Wagen auf Flucht in Graben gerutscht

Bei ihrer Flucht in Richtung Springe war der Wagen der beiden jungen Männer – der auch noch mit einem gestohlenen Kennzeichen unterwegs war – in Höhe des Energie- und Umweltzentrums in den Graben gerutscht. Den älteren der beiden Männer fasste die Polizei direkt – den anderen, der in den Wald geflüchtet war und sich in einem Maisfeld auf einem Acker versteckte, wenig später mithilfe von Hubschraubern und Spürhunden. Zahlreiche Polizisten waren damals den gesamten Morgen in Eldagsen unterwegs.

Der eine Mann saß vier Wochen lang in Untersuchungshaft, sein Kumpel zwei Monate. Beide entschuldigten sich während des Prozesses für die Tat und beteuerten, so etwas nie wieder machen zu wollen. Einschlägig vorbestraft ist keiner von ihnen.

Strafmildernd wirkt, dass es bei dem Versuch blieb

Das Schöffengericht erkannte es als strafmildernd an, dass es bei dem Versuch geblieben war, den Geldautomaten durch die Explosion zu plündern. Gleichwohl bescheinigte es den jungen Männern eine erhebliche kriminelle Energie. Schließlich hätten sie die Tat Tage vorher zusammen geplant und vorbereitet. „Gemeinschaftlicher geht es nicht mehr“, betonte die Strafrichterin. Dem Antrag des Verteidigers des 20-Jährigen, ihn nach Jugendrecht zu verurteilen, folgten weder die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer noch das Schöffengericht. Eine Reifeverzögerung, die die Anwendung des Jugendrechts gerechtfertigt hätte, sei bei dem fast 21-Jährigen nicht festzustellen, so die Richterin am Ende.

Von Anne Brinkmann-Thies