Mit einem „Kinderstraßenspielplatz" möchte das Team des Nachbarschaftsladens Doppelpunkt um Projektkoordinatorin Sandra Lehmann für Abwechslung in den Sommerferien sorgen – und Familien einen festen Anlaufpunkt bieten.

Im Rahmen der Aktion wird für Kinder jede Woche etwas Neues angeboten – von Kreidemalerei über Murmelspiele bis hin zu verschiedenen Bewegungsangeboten oder einer Seifenblasenaktion sollen die Kinder kreativ und aktiv werden. Der „Straßenspielplatz“ soll zu den Kernöffnungszeiten des Nachbarschaftsladens zur Verfügung stehe, also am Dienstag von 10 bis 16 Uhr, Donnerstag von 10 bis 17 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 10 bis 12 Uhr.

Kreidemalerei wird gut angenommen

Die Kreidemalerei sei bereits gut angenommen worden, freut sich Lehmann. „Wegen der Corona-Pandemie fahren viele Kinder nicht weg, viele sind bei den Großeltern“, weiß Lehmann. Denn viele Eltern hätten aufgrund des Lockdowns schon viele Urlaubstage vor den Ferien nehmen müssen. „Damit man mal etwas verschnaufen kann, wollten wir etwas für die Kinder anbieten, eine Win-win-Situation.“ Der Vorteil: Die Kinder können draußen kontaktlos spielen. „Und vielleicht sensibilisiert das die Autofahrer endlich mal, langsamer zu fahren“, hofft Lehmann. Mit einem Aufsteller „Achtung, spielende Kinder" werden Autofahrer gebeten, in dem Bereich besonders aufmerksam zu fahren. Coronabedingt ist die Einrichtung am Niederntor 25 derzeit noch nicht komplett wieder geöffnet. „Wir beobachten, wie sich die Zahlen entwickeln.“ Die Fahrradwerkstatt ist allerdings seit dem 22. Juli wieder offen – das Team sucht wegen der hohen Nachfrage vor allem Kinder- und Jugendräder. Die Spenden können dienstags von 15 bis 18 Uhr in der Fahrradwerkstatt (St.-Andreas-Straße 10) abgegeben werden. Auch eine Abholung ist nach Absprache möglich.

„Die Leute wollen raus und reden“

„Wir hoffen, auch bald wieder die Sozialbörse, den Markttreff und die Handarbeitswerkstatt durchführen zu können“, sagt Lehmann. Denn der Bedarf sei da: „Die Leute wollen raus und reden, aber wir wollen auch auf Nummer sicher gehen, damit sich die Ehrenamtlichen und die Besucher wohlfühlen. Daher wollen wir die nächsten Schritte erst austesten.“ Gerade die Älteren würden sich nach dem Markttreff sehnen.

Seit Mai – mit kurzer Unterbrechung – seien bereits mehr als 500 Besucher zu einigen Aktionen gekommen, etwa zum „Tag der Nachbarn“.

Von Saskia Helmbrecht