Nachfolgelösung für zurückgetretenen Boitzumer Kapellenvorstand zeichnet sich ab

Zurückgetreten waren die drei Mitglieder des Kapellenvorstands – Christian Deiters, Simone Hempelmann und Nico Rensch sowie nebenan in Holtensen Christine Jordan – nach einem Konflikt mit Pastor Anselm Stuckenberg.

Neben grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten über Stuckenbergs Schwerpunkte in der Gemeindearbeit werfen die Zurückgetretenen dem Geistlichen vor, in einem Fall gezielt „am Kirchenvorstand vorbei agiert“ zu haben. Stuckenberg wollte sich damals gegenüber dieser Zeitung nicht äußern. Monatelang schwelte der Konflikt weiter: Es gab Ärger um einen Brief, in dem zwei kommissarisch vom Kirchenkreis eingesetzte Kapellenvorsteher bei allen Boitzumern um Spenden für den Friedhof warben – verbunden mit dem Hinweis auf Finanzlöcher. Der alte Kapellenvorstand war empört, fühlte sich indirekt für seine Arbeit kritisiert, beklagte falsche Zahlen in dem Brief.

Zumindest die ebenfalls formulierte Sorge, der Kirchenkreis wolle keine Neuwahl ansetzen, um mit den kommissarischen Vorstehern weiterzumachen, will der stellvertretende Superintendent Christian Hüttmann ausräumen. Gewählt werden soll demnach im Dezember oder Januar. Hüttmann hatte noch im Mai die Sorge, es gebe im kleinen Boitzum die nötigen drei Kandidaten gar nicht. Ein Rundschreiben an alle Gemeindemitglieder im Dorf brachte nicht den erwünschten Erfolg. Der bisherige Kapellenvorstand hörte sich parallel im Ort um – und fand drei Freiwillige. Darüber sei er „hocherfreut“, sagt Hüttmann. Und räumt ein, dass der Fall Boitzum Seltenheitswert hat. Dass gleich ein ganzer Vorstand zurücktritt, ist im Kirchenkreis die absolute Ausnahme.

Dass nun erst so spät gewählt werden soll, stößt auf Unverständnis: Es sei enttäuschend, dass die Boitzumer so lange warten sollen, bis sie sich wieder selbst verwalten können, sagt Ex-Vorstandsmitglied Hempelmann. Hüttmann verweist unter anderem auf demokratische Überlegungen: Es wäre schön, sagt er, wenn sich im Ort weitere Kandidaten fänden, „damit es auch wirklich eine Wahl zwischen verschiedenen Bewerbern ist“.

Den Streit mit Stuckenberg und den Wirbel um den Friedhofsbrief wolle man in den bereits begonnenen Zukunftsgesprächen von Kirchenvorstand und Mitgliedern aller Klosterdörfer-Gemeinden aufarbeiten, kündigt Hüttemann an. Neben Boitzum gehören noch Wülfinghausen-Holtensen, Wittenburg und Sorsum zu dem Verbund.

Von Christian Zett