Boitzum

Die Förderung der Dorfgemeinschaft hat sich der neu gegründete Dorfverein Boitzum als Ziel gesetzt. Die Mitglieder kümmern sich ab sofort nicht nur um die Neugestaltung des Dorfplatzes Am Thie, sondern koordinieren auch die 1000-Jahr-Feier im kommenden Jahr.

Gründungssitzung war bereits im Dezember, nun ist der Verein aber auch als gemeinnütziger Verein beim Amtsgericht in Hannover eingetragen. Als Vorsitzender wurde Heiner Seidel gewählt, stellvertretend steht ihm Miriam Müller-Rensch zur Seite.

Ebenfalls im Vorstand: Lisa Werner als Schriftführerin und Arndt Deiters als Kassenwart. Außerdem wurde ein Beirat ernannt.„Die bestehende Gemeinschaft zusammenhalten und die zukünftige zusammenwachsen lassen – das erhoffe ich mir von unserem Dorfverein. Denn ich verstehe unser Dorf als große herzliche Familie, in der auch Neuankömmlinge immer mit offenen Armen aufgenommen werden“, sagt Lisa Werner

Von Denkmalschutz bis Dorffest

Der Verein möchte zur Gestaltung des gemeinschaftlichen Lebens im Ort beitragen. Dabei wird es etwa um Umwelt- und Denkmalschutz, Landschaftspflege und Jugend- und Seniorenarbeit gehen. Die elf Gründungsmitglieder wollen eine Schnittstelle zu bereits bestehenden Vereinen und Gruppen bilden. Für einzelne Projekte und Themen wurden daher Arbeitskreise organisiert, sodass jeder Interessierte unabhängig von einer Mitgliedschaft im Verein mitwirken kann.

Und die ersten Arbeitskreise haben bereits mit Planungen begonnen. Wie berichtet, hat ein Ehepaar dem Ort 100 000 Euro gespendet. Von dem Geld soll unter anderem der Dorfplatz Thie neu gestaltet werden – als Ort der Begegnung und des Austauschs. Der Arbeitskreis wartet nun auf die Vorschläge einer Architektin.

Verein sammelt Ideen für 1000-Jahr-Feier

Gleichzeitig arbeitet eine andere Gruppe an der 1000-Jahr-Feier im kommenden Jahr – trotz der Corona-Pandemie sammeln die Organisatoren Ideen und diskutieren über Angebote. Weitere Mitglieder wollen sich in den kommenden Wochen und Monaten mit den Themen Senioren, Jugend sowie Dorffeste und Dorfaktionen beschäftigen.

„Der Dorfverein ist – gerade nach Corona – für die Belebung des Dorfes wichtig. Hier können sich Jung und Alt treffen und gemeinsam für den Ort da sein. Vermutlich wird er in der Zukunft eine tragende Rolle im Dorfleben spielen“, ist Arndt Deiters überzeugt.„Der Verein soll vor allem eine Schnittstelle für all das Engagement in Boitzum sein, das schon immer zum Leben hier im Dorf dazugehört“, ergänzt Miriam Müller-Rensch. Es gebe zwar schon die Feuerwehr oder einen Reitverein im Ort, aber es sei wichtig, eine übergreifende Plattform zu schaffen, um Projekte auf die Beine zu stellen, sagt der Vorsitzende Heiner Seidel. Ziel sei es außerdem, den Austausch der verschiedenen Generationen zu fördern. „Ich freue mich am meisten auf die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Leuten, das ungezwungene Beisammensitzen, Ideenspinnen und an diesen stetig zu feilen, bis man sie gemeinsam umsetzt. Dinge, die nicht allein bewerkstelligt werden können.“

„Besonderer Ort, der nie stillsteht“

Das bestätigt auch Lisa Werner. „Als Zugezogene war ich von Anfang Teil des Dorflebens. Das macht Boitzum zu einem ganz besonderen Ort, der nie stillsteht. Der Dorfverein ist in diesem Sinne einfach ein weiteres Kapitel einer gemeinsamen Geschichte, die eben alle Bewohnerinnen und Bewohner mitschreiben können. Ich bin gespannt, wie es weitergeht“, so die Vizevorsitzende Müller-Rensch.

Dorfverein sucht Verstärkung

Aufgrund der Corona-Pandemie können neue Mitglieder derzeit nur digital oder telefonisch über die Arbeit des Dorfvereins informiert werden. Weitere Interessierte, auch für die verschiedenen Arbeitskreise, seien ausdrücklich willkommen. Die Mitgliedschaft steht allen Personen mit Wohnsitz in Boitzum offen. Weitere Informationen über den Verein und die Mitgliedschaft können per E-Mail an dorfverein-boitzum@web.de erfragt werden.

Von Saskia Helmbrecht