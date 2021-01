Springe

Offenbar gibt es Pläne, den Springer Wertstoffhof in Eldagsen anzusiedeln: Das soll demnach auf dem Gelände des derzeitigen Regiobus-Betriebshofs geschehen. „Für uns wäre das ein Desaster“, sagt Kernstadt-Ortsbürgermeister Karl-Heinz Friedrich. Im Zweifelsfall sei ein kleiner, nicht ganz so moderner Recyclingplatz besser als einer in Randlage des Stadtgebiets.

Knapp die Hälfte der Bewohner Springes leben in der Kernstadt. Wenn man die Müllentsorgung attraktiv machen und unnötigen Verkehr vermeiden wolle, gehöre der Wertstoffhof zwingend ins Zentrum, sagt Christdemokrat Friedrich. „Alles andere wäre nicht klimafreundlich und würde das illegale Abladen von Müll irgendwo in der Feldmark oder am Waldrand fördern.“

Erweiterung oder Neubau?

Die Regionspolitik hatte der Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) im Sommer 2020 den Auftrag erteilt, den Springer Wertstoffhof zu vergrößern und zu modernisieren. Infrage kommen eine Erweiterung am jetzigen Standort an der Oppelner Straße ebenso wie ein Neubau auf einem anderen Gelände.

Der Druck auf Aha war gewachsen, nachdem die Wertstoffhöfe in der Region in der Hauptanlieferzeit im Frühjahr mehrere Wochen coronabedingt geschlossen waren. Die Anlage in Springe gehörte zu den letzten, die wieder ihre Tore öffneten – stundenlange Wartezeiten waren die Folge. Schon seit Jahren häufen sich Beschwerden über den zu kleinen und veralteten Platz. Ein Problem ist, dass es keine getrennte An- und Abfahrt gibt.

Ja, es gebe Wartezeiten, und die seien ärgerlich, sagt Ortsbürgermeister Friedrich. „Aber man steht da doch im Normalfall höchstens 20 Minuten.“ Die Situation nach der Corona-Schließung sei außergewöhnlich gewesen – deshalb den gesamten Standort anzuzweifeln, hält er für falsch.

„Jahrelang hat sich keiner aufgeregt“

Der Recyclingplatz wurde Anfang März 2002 eröffnet. Seitdem wüssten Anlieferer, dass sie in der Hochsaison ein paar Minuten mehr einplanen müssen: „Und jahrelang hat sich keiner darüber aufgeregt, sondern das gehörte einfach dazu.“ Jetzt sei das Anspruchsdenken gestiegen. Dabei seien die Verzögerungen oftmals hausgemacht: „Da wird gequatscht ohne Ende. Oder Sohnemann darf mit einer Seelenruhe auch noch die letzte Schraube einzeln wegwerfen und die ganze Familie steht daneben und freut sich.“

Eine Verlegung nach Eldagsen bedeute für die Mehrheit der Einwohner der Deisterstadt eine deutlich längere Fahrtzeit. Friedrich deutlich: „Der Wertstoffhof ist ein Plus für Springe! Den dürfen wir uns nicht wegnehmen lassen.“ Aus seiner Sicht sei es kein Problem, „wenn hier der kleinste Wertstoffhof der Region ist und bleibt“.

Weder Aha noch Bürgermeister Christian Springfeld möchten sich zu dem Gerücht äußern. „Ein Gespräch mit der Stadt Springe ist aufgrund der Corona-Pandemie auf den Februar verschoben worden“, sagt Aha-Sprecherin Helene Herich. Man könne sich deshalb noch nicht zu Einzelheiten äußern. Springfeld verweist auf „mehrere mögliche Varianten“, die Aha der Regionspolitik vorgestellt habe. Eine Entscheidung stehe nach seiner Kenntnis noch aus.

Das Depot der Regiobus in Eldagsen wird frei, wenn das Verkehrsunternehmen seinen neuen Wunschstandort gefunden hat. Für das Gelände am Loffenkamp gibt es bislang noch keine Nachfolgelösung.

Von Marita Scheffler