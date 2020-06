Altenhagen I

Braucht es in der Stadt eine Mittagsruhe – oder ist die womöglich nicht mehr zeitgemäß? In Altenhagen sprechen sich die Ortsratsmitglieder tendenziell eher für die Beibehaltung der alten Regeln aus – sehen aber noch akuten Diskussionsbedarf. Unter anderem würden sie gern auch Musiklärm mit in die Mittagsruheregeln mit hineinnehmen – aber ganz so einfach ist das nicht.

Großes Interesse am Thema

Ortsbürgermeisterin Kai Dettmer stellte klar, dass das öffentliche Interesse an dem Thema im Ort groß sei: „Mich haben Bürger angerufen und mir gesagt, dass sie es gut finden, dass es eine Regelung zur Mittagsruhe gibt.“ Eine Person habe ihr aber auch mitgeteilt, dass die Mittagsruhe nicht mehr zeitgemäß sei. Eine Entscheidung sei schwierig, sie plädierte deshalb dafür, den Beschluss des Ortsrates über die Haltung Altenhagens zu dem Thema erst in der kommenden Sitzung festzuzurren. Der tagt wieder am 31. August.

Unklar war während der Sitzung, ob die alte Verordnung zur „Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Springe“ denn überhaupt noch gültig sei. Ordnungsamtschef Karsten Kohlmeyer stellt klar, dass die Satzung formal zwar noch gelte, praktisch aber nicht mehr gerichtsfest sei: „Deshalb dürfen wir sie nicht mehr anwenden.“

Neben Motorlärm auch Musikkrach einschränken

Also muss sie entweder komplett weg – oder neu beschlossen werden. Sollte ein Neubeschluss kommen, wünscht sich Ortsratmitglied Owcarz Arkadiusz, dass nicht nur Motorlärm, sondern auch Musikkrach von der Stadt eingeschränkt wird: Es mache keinen Sinn, wenn der Nachbar den Rasen mittags nicht mähen dürfe, aber es erlaubt sei, Musik auf volle Lautstärke zu stellen. Dettmer stellte klar, dass der Ortsrat Zeit brauche, um sich mit dem Thema zu befassen – dem schlossen sich die Ortsratsmitglieder einstimmig an. Zeit bleibt noch – schließlich entscheidet der Rat erst Mitte Dezember endgültig über das Thema.

Von Ralf T. Mischer