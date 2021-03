Der SoVD will sein langjähriges Mitglied Reinhold Zuknik für 70 Jahre Mitgliedschaft ehren – doch das ist gar nicht so einfach: Denn seine Adresse ist unbekannt. Fündig wird der Verein erst nach intensiven Recherchen in Eystrup. Dort lebt der Senior in einem Pflegeheim und ist offenbar wohlauf.