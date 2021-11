Springe

4,75 Millionen Euro investiert die Deutsche Bahn derzeit im Stadtgebiet, damit Bahnanwohner in Völksen und Bennigsen ruhiger wohnen. Der Bau der Lärmschutzwände sorgt im Moment allerdings für viel Unruhe: Denn deswegen verkehren derzeit keine Züge zwischen Weetzen und Springe – und zahlreiche Pendler ärgern sich über Probleme und Pannen beim Schienenersatzverkehr (SEV).

Da gibt es zum Beispiel den Fall einer Leserin dieser Zeitung aus Bad Münder, die zum Wochenbeginn nach Berlin fahren wollte. Das Zugticket war längst bestellt. Um 10.06 Uhr wollte die Frau in Bad Münder in den Schienenersatzverkehr einsteigen, um zum Bahnhof nach Weetzen zu gelangen.

„Bus ist einfach an mir vorbeigefahren“

Zur Sicherheit habe sie bereits um 9.30 Uhr an der Haltestelle gewartet. Die Zeit verging, um 10.06 Uhr war noch immer kein Bus in Sicht, erzählt sie. „Gegen 10.20 Uhr ist der Bus dann von der B 442 mit enormer Geschwindigkeit einfach an mir vorbeigefahren.“ Den Zug nach Berlin habe sie nicht mehr erreichen können. „Ich musste alles absagen, das ärgert mich.“ Als sie wieder zu Hause war, habe sie versucht, die Bahn anzurufen. „Eine Stunde hab ich in der Warteschleife gehangen, dann hab ich aufgelegt.“

Kein Einzelfall. Ralf Stüdemann aus Springe bemängelt, dass nicht klar gekennzeichnet sei, ob es sich um einen „Direktbus“ nach Weetzen oder Springe oder um einen „Bus mit Zwischenhalten“ handelt. Am Mittwoch um 18.14 Uhr habe der Bus in Weetzen auch nicht auf die Umsteiger aus der S 5 gewartet. Die S 5 sei leicht verspätet in Weetzen angekommen, der Ersatzverkehr sei aber schon zwei Minuten früher als im Fahrplan angegeben weggefahren. „Wir haben beim Aussteigen vom Bahnsteig aus gesehen, wie der Bus abfuhr.“

Vermutung: Kein Interesse seitens der Bahn

Stüdemann kam so erst eine halbe Stunde später zu Hause an. Am Donnerstagmorgen um 8.03 Uhr habe es gar keinen SEV ab Holtensen nach Weetzen gegeben. „Es fuhr ein Bus etwa zehn Minuten früher an der Haltestelle vorbei. Der Direktbus, der um 7.59 Uhr in Weetzen sein sollte?“ Er habe den Eindruck, dass die Bahn nicht daran interessiert sei, für einen gut strukturierten Ersatzverkehr zu sorgen, ärgert sich Stüdemann. Schließlich sei das Unternehmen bald nicht mehr für die Strecke zuständig, „weil ab dem nächsten Jahr die Transdev unterwegs ist“.

Busse sind gut gefüllt

Auch in den sozialen Netzwerken machen Pendler ihrem Ärger Luft. Sie erzählen von überfüllten Bussen, fehlender Beschriftung an den Bussen und früheren Abfahrtszeiten als angegeben. Bereits zu Beginn der Woche hatte sich ein Zeitungsleser aus Bennigsen an die Redaktion gewandt und von überfüllten Bussen berichtet, was in Corona-Zeiten unverantwortlich sei. Die Bahn habe nachgeforscht, heißt es auf Anfrage dieser Zeitung. Laut eines Mitarbeiters, der genau dieselben Busse genommen hätte, seien die Fahrzeuge „gut gefüllt“, aber „nicht überbesetzt“ gewesen, antwortete eine Unternehmenssprecherin. Aber: Die Bahn wolle bei weiteren, konkreten Fällen nachforschen, wenn sich Betroffene mit den genauen Zeiten melden. Laut dem Bennigser seien im Laufe der Woche weitere Busse zu früh gestartet oder erst gar nicht gefahren, etwa am Mittwoch um 15.38 Uhr. Die Kennzeichnung sei außerdem weiterhin schwer ersichtlich. Zwar sei der Bus am Morgen nun etwas leerer – verlässlich sei der Ersatzverkehr aber nicht.

Bauarbeiten liegen im Plan

Ein kleiner Lichtblick für alle leidgeplagten Pendler: Die Bauarbeiten liegen bisher offenbar genau im Zeitplan, versicherte eine Bahnsprecherin am Donnerstag auf Anfrage dieser Zeitung. Soll heißen: Am 11. Dezember wird die Strecke voraussichtlich wieder freigegeben, die S-Bahnen können dann wieder wie gewohnt verkehren. Derzeit sind die Bauarbeiter noch mit Vorbereitungsarbeiten wie Such­schachtungen beschäftigt, Büsche und Bäume müssen zurückgeschnitten werden, damit Platz für die Wände entsteht.

Ab dem 26. November sollen die Haltepfosten und die Betonsockel aufgestellt werden. Dann sind die Türen und Lärmschutzelemente an der Reihe. Randwege müssen hergestellt und Erdungs- und Restarbeiten erledigt werden.

Die „Schallmauer“ in Völksen und Bennigsen wird rund drei Kilometer lang. Auch eine 4,1 Kilometer lange Strecke in der Kernstadt wird „eingezäunt“ – diese Baumaßnahme steht allerdings erst für den Sommer beziehungsweise Herbst kommenden Jahres an.

Von Saskia Helmbrecht und Marita Scheffler