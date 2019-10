Springe

In zwei Wochen geht es in Sachen Deisterpforten-Bahnhof einen großen Schritt weiter: Der Verkehrsausschuss soll am 23. Oktober die erste, wichtige Weiche für den neuen Haltepunkt stellen. Während der Sitzung wird die Politik beraten, ob die Region mit der Bahn einen Vertrag abschließen wird.

Die Region selbst will sich mit maximal 700 000 Euro an den ersten Planungskosten beteiligen. Der Bau einer neuen S-Bahn-Station sei machbar – das hatte eine Studie bereits ergeben. Mittlerweile stünde außerdem fest, dass das Projekt durchaus wirtschaftlich sei. Auf dieser Grundlage sollen nun die weiteren Schritte folgen.

Zwei barrierefreie Außenbahnsteige geplant

Konkret geplant sind bislang zwei Außenbahnsteige, die 76 Zentimeter hoch und 210 Meter lang werden sollen. Das Besondere: Pendler sollen über kurze Rampen an Heinrich-Göbel-Straße und Deisterpfortenweg die Bahnsteige barrierefrei erreichen können. Außerdem sind Stellplätze für Fahrräder geplant, allerdings nur sehr wenige Autoparkplätze. Genaue Zahlen, wie teuer der Bau am Ende werden wird, gibt es noch nicht. Derzeit gehen die Planer von rund 5,5 Millionen Euro nur an Baukosten aus, das sei anhand der ersten Machbarkeitsstudie bereits erkennbar. Das geht aus einer Vorlage hervor, die der Regionspolitik vorgelegt wird. Weitere 800 000 Euro sind für die nächsten Planungsschritte eingeplant. Die Kosten werden vom Land, der Bahn und der Region übernommen – nicht von der Stadt Springe.

Genaue Kosten erst nach Rahmenvereinbarung und Planungsvertrag

Die Region Hannover soll nun eine Rahmenvereinbarung und den Planungsvertrag abschließen. Erst dann könne im Detail festgelegt werden, wie teuer der Bau am Ende tatsächlich werden könnte. Liegen die Zahlen und die genauere Planung vor, werden die Beteiligten erneut über eine Realisierung des Projektes sprechen. Heißt: Erst dann wird die Region sogenannte Realisierung- und Finanzierungsverträge schließen – und auch darüber wird die Regionspolitik erneut beraten müssen. Ein konkreter Zeitplan liegt bislang ebenfalls noch nicht vor. Fest steht aber, dass der neue Haltepunkt nicht von heute auf morgen kommen wird. Derzeit geht die Region davon aus, dass das Projekt zwischen 2026 und 2028 umgesetzt werden könnte.

Regionsversammlung beschließt über Neubau am 12. November

Die Mitglieder des Verkehrsausschusses werden öffentlich erstmalig am 23. Oktober über das Thema sprechen. Anschließend werden die Neubaupläne dem Regionsausschuss am 5. November zur Beratung vorgelegt. Die endgültige Entscheidung wird die Regionsversammlung am 12. November treffen.

Nicht bei allen Springern stoßen die Pläne auf Gegenliebe: Kritisch äußerte sich im April vor allem der Kernstadt-Ortsrat, nachdem der parteilose Ratsherr Uwe Lampe per Antrag einen Planungsstopp für das Bauprojekt erreichen wollte. Scharfe Kritik gab es dafür von Bürgermeister Christian Springfeld, der immer wieder betonte, dass der neue Haltepunkt die Stadt kein Geld koste – eine Absage aber auch kein Geld bringe. Immer wieder war in der Politik Widerstand gegen das Projekt aufgeflammt: Bereits im Sommer 2016 fasste der Ortsrat Lüdersen einen Beschluss gegen den Haltepunkt, der lediglich 800 Meter vom richtigen Bahnhof entfernt liegen soll.

Von Saskia Helmbrecht