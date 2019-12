Springe

Der erste Schritt ist gemacht: Architektin Florence Verspay und Pädagogin Helga Boldt haben die Raumstudie für das Otto-Hahn-Gymnasium vorgestellt. Klar ist aber auch: Es ist nur der erste Schritt von noch vielen weiteren. Denn wie das Zukunftskonzept tatsächlich in dem zum Teil maroden Gebäude abbildbar ist, soll sich erst später zeigen.

Die Stadt hatte die Firma Hausmann Architekten aus Aachen mit der Studie beauftragt. Die Ergebnisse der Phase Null sollten zeigen, wie sich das OHG pädagogisch aufstellen will und welche Räume dazu benötigt werden. Im ersten Schritt ging es also jetzt darum, was die Schule eigentlich an Räumen benötigt – und nicht darum, wie all das überhaupt baulich umgesetzt werden kann. „Es ist ein Ergebnis von vielen“, betont Bürgermeister Christian Springfeld. „Wir erhoffen uns davon neuen Schwung, damit wir einen guten Weg weitergehen können“, so Schulleiterin Kerstin Prietzel.

„Mit Pädagogik zwei Schritte schneller, als das Gebäude hergibt“

Ein Ergebnis der Raumstudie: „Das OHG ist in der Pädagogik zwei Schritte weiter als das Gebäude hergibt“, fasste Verspay zusammen. Einige Flächen des OHG würden nicht effizient genutzt. Das Konzept der Jahrgangssekretariate, die an verschiedenen Teilen der Schule untergebracht sind, habe sie so noch an keiner Schule gesehen, so Verspay: „Was uns ebenfalls aufgefallen ist, ist, dass es keinen Haupteingang gibt.“ Während der Bestandsaufnahme habe sich außerdem gezeigt, dass das Lehrerzimmer nicht darauf ausgelegt sei, dass einige Mitarbeiter Pause machen können, sich aber andere gleichzeitig auf den Unterricht vorbereiten können. „Die Nutzungen stören sich da gegenseitig.“

Nähe zum Jugendzentrum nutzen

Ziel sei es, die Nähe zum Jugendzentrum zu nutzen und eng mit der Jugendpflege zu kooperieren, aber auch das große Außengelände besser im Unterrichtsalltag zu nutzen. Weitere Wünsche der Schule sind ein eigener Oberstufenbereich und ein Experimentierraum.

Zudem sollen sogenannte Flex-Räume geschaffen werden, um je nach Jahrgangsstärke Unterrichtsräume nach dem Bedarf der Schülerzahlen vorzuhalten, aber auch für Sprachlernklassen. Darüber hinaus müssten Differenzierungsräume entstehen, damit Schüler auch selbst organisiert lernen können.

Als Grundlage für die Planung nutzten die Planerinnen das Raumprogramm der Stadt Hannover, das sie inhaltlich für gut hielten, so Verspay. An einigen Stellen seien in Abstimmung mit der Schule aber Mehrbedarfe sichtbar – etwa wenn es um die Aula geht, die in Springe auch als großer Veranstaltungsraum genutzt wird. Auch mit Blick auf das große Außengelände und die Kooperation mit dem Jugendzentrum sei man davon abgewichen.

„Extrem positive Kommunikation“

„Das Verfahren hat uns großen Spaß gemacht, es war eine extrem positive Kommunikation. Wir hoffen, dass diese Ergebnisse Identifikationspunkte werden, wenn es an eine bauliche Umsetzung geht.“ Für Diskussionen sorgte bei einigen Naturwissenschaftslehrern die Idee, ihre Fachräume auch mal gemeinsam zu nutzen. „Die Fächer müssen klar getrennt werden“, forderte etwa Arne Brück. Stattdessen würden alle Bereiche in einen Topf geworfen. „Viel wichtiger ist doch die Frage, was wir gewinnen“, betonte Schulleiterin Prietzel: „Wir sehen in dem Gesamtkonzept deutliche Vorteile. Damit hätte man eine Schule, die ein Foyer hat – und klare Anlaufstellen. An erster Stelle sehe ich da endlich eine Schule mit Struktur.“

Das Raumprogramm soll nun Grundlage für die Machbarkeitsstudie und das Gebäudegutachten werden. Letzteres soll zeigen, welche Teile des OHG überhaupt noch genutzt werden können. Der Rat wird im kommenden Jahr dann sowohl über die Ergebnisse als auch über das Raumprogramm an sich entscheiden, erklärt Fachbereichsleiterin Hanna Kahle.

Von Saskia Helmbrecht