Springe

Auch nach Monaten ist immer noch unklar, wie es mit dem Polizeigebäude in Springe weitergeht. Nachdem die Standortsuche im Frühjahr ausgesetzt wurde, hat die Stadt jetzt ein Planungsbüro beauftragt. Die Experten sollen laut Bauchef Jörg Klostermann ermitteln, wie es tatsächlich um das Gebäude steht.

Ziel sei es, den genauen Zustand der Räume zu überprüfen, um dann feststellen zu können, wie viel die Stadt als Vermieter in eine Sanierung investieren müsste. Stünden diese Kosten fest, müsste die Stadt ausrechnen, wie viel sie von der Polizei an Miete verlangt, um die Investitionen wieder zu decken.

Hoffnung auf kostengünstige Sanierung

Gleichzeitig müsse geklärt werden, welche konkreten Anforderungen die Polizei an das Gebäude stellt. „Wir müssen daher gucken, was wir machen, aber man kann eben nicht von einem Neubaustandard ausgehen“, sagt Klostermann. Das sieht die Polizei etwas anders. „Wir wollen sehen, was überhaupt möglich ist, und gehen nicht von einem Neubau aus“, sagt Christian Krone, Leiter des Polizeikommissariats. Fest stünde aber trotzdem, dass der Gebäudezustand schlecht sei. Es gilt als zu klein, sei nicht barrierefrei und entspreche nicht mehr den Sicherheitsanforderungen. „Das Ergebnis kann ja auch sein, dass man mit wenig Aufwand viel sanieren könnte“, hofft Krone. Der Handlungsbedarf stehe aber außer Frage. Wie berichtet, hatten Land und Polizei ursprünglich geplant, mit dem Kommissariat in das ehemalige Sparkassen-Hochhaus an der Bahnhofstraße zu ziehen – doch nach mehreren Gesprächen scheiterten die Pläne.

Standortsuche lag länger auf Eis

Das Land hätte kein Geld für den Umzug zur Verfügung gehabt. Daraufhin wurde die Standortsuche auf Eis gelegt – und die Gespräche mit der Stadt Springe als Vermieter wieder aufgenommen, um eine mögliche Sanierung des jetzigen Standortes erneut zu diskutieren.

Ursprünglich wollte die Stadt für 400 000 Euro die Räume sanieren und das Geld durch eine Mieterhöhung langfristig wieder reinholen. Doch das Land forderte umfangreichere Investitionen in den Standort, wenn es den höheren Mietzins und die lange Vertragsdauer akzeptieren solle. Die Stadt musste Ende 2017 den angestrebten Umbau des Polizeikommissariats daher noch einmal überplanen.

Nun hat das Planungsbüro Ende September mit der Erstellung des Gutachtens begonnen und sich das Gebäude angesehen. Die ersten Gespräche hatten bereits Anfang August stattgefunden. „Jetzt warten wir die Ergebnisse ab“, so Krone. „Die Stadt ist ja kein unangenehmer Vermieter, es gibt keinen Streit. Aber aus Sicht der Polizei ist die Situation unbefriedigend.“

Von Saskia Helmbrecht