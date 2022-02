Springe

Die SPD und die Grünen wollen zur Diskussion stellen, ob die Straßen Zum Oberntor und Zum Niederntor am Wochenende für Autos gesperrt werden sollten.

Die Idee: Testweise – für zunächst drei Monate – soll für Autos von freitags bis sonntags dort kein Durchkommen mehr sein; ein Kompromiss zwischen Befürwortern und Gegnern. Losgehen könnte es bereits ab dem 1. Mai. Ausgenommen seien Lieferfahrzeuge, Anwohner, Pflegedienste, Handwerker und körperlich beeinträchtigte Personen mit entsprechendem Nachweis.

Mit dem Vorstoß haben die Parteien bereits ein konkretes Thema bei der Erstellung des Stadtentwicklungskonzeptes rausgegriffen. Bei den verschiedenen Expertenrunden kam das Thema „Autofreie Innenstadt“ immer wieder auf.

Noch kein Beschluss gefallen

Auch Bürgermeister Christian Springfeld machte die Diskussion als einen der Kernpunkte fest, der bei ihm „auf offene Ohren stößt“. Nun wollen SPD und Grüne politisch in die Debatte einsteigen. SPD-Ortsratsmitglied Bastian Reinhardt betont, dass damit noch kein Beschluss gefallen sei – Ziel sei es, die Frage zur Diskussion zu stellen, Ideen durchzusprechen und das Thema generell in Angriff zu nehmen. „Und alles nur in Absprache mit dem Werbering und den Händlern.“ Auch die Wirtschaftsförderung und das Stadtmarketing sollen ins Boot geholt werden, um eine gute Lösung für alle Beteiligten zu finden.

Begleitet werden soll die Testphase mit Veranstaltungen in der Innenstadt – Reinhardt erinnert da etwa an das „Picknick in Weiß“, die Cocktail-Nacht, die der Werbering 2019 erstmals organisiert hatte, oder an das Aufstellen des „Soccer Courts“ vom Fußballmuseumsteam. Auch ein Barbecue mit Gastronomen sei denkbar, ebenso wie der Aufbau eines Fahrrad- oder Inliner-Skate-Parcours. Aktuell seien solche Aktionen aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens nicht sehr attraktiv, begründen die Parteien ihren Antrag. Durch den Autoverkehr sei auch ein längerer Besuch des Wochenmarktes wenig attraktiv – ebenso wie ein Kaffeetrinken oder Essen an der frischen Luft. Gleichzeitig könnten Kinder sicherer draußen spielen. Ziel müsse es sein, für mehr Lebensqualität zu sorgen, aber auch dem Klimaschutz einen größeren Stellenwert einzuräumen.

Ausreichend Parkplätze vorhanden

Mit den Parkplätzen hinter der Sparkasse, am Nordwall und an der Fünfhausenstraße sei es nach wie vor möglich, mit dem Auto in die Nähe des Zentrums zu gelangen.

Projekte wie „Ottensen macht Platz“ in Hamburg, „Lebenswerte Innenstadt für alle“ in Stuttgart oder „Flaniermeile Friedrichstraße“ in Berlin würden zeigen, dass die Reduzierung des Autoverkehrs zu einer Belebung der Straßen geführt hätten.

Die Parteien wollen ein Budget in Höhe von 1000 Euro in die Haushaltsplanung aufnehmen.

Von Saskia Helmbrecht