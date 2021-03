So schnell kann eine Straße völlig anders aussehen: Post, Sparkasse, Friseur oder das Gasthaus Schwarzer Bär fielen in der Langen Straße in Springe-Eldagsen der Begradigung zum Opfer. An die in den vergangenen 60 Jahren verschwundenen Gebäude erinnert der Bürgerverein in einer Postkartenserie.