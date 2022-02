Springe

Einmal nachgebessert hatten SPD und Grüne ihren Antrag zur „autofreien Innenstadt“ bereits. Während der aufgeheizten Ortsratssitzung am Freitagabend wollten sie weitere Kompromisse unterbreiten. Komplett vorstellen konnte Antje Retzlaff das Konzept jedoch nicht: Immer wieder wurde sie unterbrochen. Eine echte politische Diskussion war nicht möglich. Am Ende zogen Grüne und SPD ihren Antrag zurück und entschuldigten sich öffentlich dafür, jemanden verletzt zu haben – betonten jedoch, dass es sich lediglich um einen Vorschlag handele und nichts beschlossen sei.

Rot-Grün hatte eigentlich schon ab Mai einen dreimonatigen Test starten wollen: Kann die Innenstadt belebt werden, wenn außer dem Marktplatz auch das Obern- und das Niederntor eine echte Fußgängerzone werden? Drei Monate lang sollten Erfahrungen gesammelt werden – so die Idee für den Fall, dass sich eine politische Mehrheit dafür findet.

Möglicher Projektbeginn auf Juli verschoben

Weil es Kritik hagelte, besserten SPD und Grüne schon Tage vor der Ortsratssitzung nach: Auch ein Start im Juli sei denkbar. Und Retzlaff, die im Herbst als grüne Bürgermeister-Kandidatin kandidiert hatte, ging noch einen Schritt weiter auf die Gegner zu. In dem Konzept, das sie in der Ortsratssitzung am Freitag präsentieren wollte, gibt es den Vorschlag, nur sanft mit sechs Sonnabenden zu beginnen. Der erste und dritte Sonnabend im Juli, im August und im September werden für das Pilotprojekt genannt. Zudem könnte auch die Länge der „Fußgängerzone“ verkürzt werden. Am Niederntor würde die Strecke von der Bohnstraße bis zur Fünfhausenstraße (Marktplatz) reichen. Dazu käme das komplette Oberntor (ab dem Mühlenweg).

Retzlaff betont: Ziel sei, die Verödung der Innenstadt abzuwenden. „Wir brauchen neue Impulse. Und zwar jetzt. Wir dürfen nicht länger warten.“ Niemand habe mit dem Antrag die Einzelhändler übergehen wollen. Niemand wolle Umbaumaßnahmen. Es gehe lediglich um eine Vision, die im besten Fall zu der Testphase führe.

Molgedey: „Idee weiterentwickeln“

Stadtmanagerin Anike Molgedey lobte die Ideen – „wir sollten das weiterentwickeln“ – sprach sich aber gegen eine Fußgängerzone aus. Über das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ sei es möglich, einen Landschaftsplaner zu bezahlen, der das Zentrum betrachte und konkrete Ideen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität entwickeln könne. Das sei der bessere Weg, als zu experimentieren.

Neben der CDU gehörte der Ratsherr Reinhard Wolff („Zukunft für Springe“) zu den deutlichen Kritikern: Das gesamte Vorgehen sei „sehr unsensibel“. Der Zeitpunkt sei wegen des noch laufenden Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) schlecht, schon der Begriff der „autofreien Innenstadt“ sei in kleineren Städten ein „rotes Tuch“, weil es hier eben keine Stadtbahn oder andere Öffis gibt, die die Lücke füllen.

Nicht komplett verwerfen möchte Christdemokrat Oliver Groseck die Idee. Unglücklich gelaufen sei sicherlich, „dass es anfangs so rübergekommen ist, als wenn es in erster Linie darum geht, die Innenstadt autofrei zu bekommen“. Man könne aber gerne „diskutieren, wie wir wieder mehr Leben in die Innenstadt bekommen“?

Nur vier Einzelhändler nehmen teil

Der Fleischer Dietmar Herfort, der seinen Partyservice an der Ecke Marktplatz/St.-Andreas-Straße betreibt, wunderte sich, dass lediglich vier Einzelhändler zu der Ortsratssitzung gekommen waren. Auch Anlieger fehlten. Er ist kein Freund einer echten Fußgängerzone: „Zehn von zehn Kunden, die bei mir etwas machen, brauchen das Auto.“

Das sieht auch FDP-Ratsherr Klaus Nagel so, dem der Ratskeller schräg gegenüber mit dem großen Veranstaltungssaal gehört. Wer bei ihm feiere, habe viel Gepäck, das er nicht weit schleppen könne. In der Nähe zu parken sei schon jetzt nicht immer einfach – anders, als gern behauptet werde. Retzlaff hatte zuvor gesagt: „Es gibt im Zentrum massiv viele Parkplätze.“ Da sei es verkraftbar, würden für die neue Fußgängerzone maximal 27 Stellflächen wegfallen.

Weber: Auch viele Ältere leben hier

Was mehrere Christdemokraten stört: Wenn ab dem Frühjahr der Grüne Brink saniert wird, falle eine wichtige Verkehrsachse weg. Dann auch noch das Fahren durchs direkte Zentrum zu verbieten, sei „ein absolutes Unding“, so Tim Schmelzer (CDU). Die CDU warne davor, die Händler zu Versuchskaninchen zu machen. „Parkplätze vor der Tür sind das Riesenpfund, mit dem sie wuchern“, so Schmelzer. Parteikollegin Vera Weber erinnerte daran, dass es nicht nur Familien gibt, die mit ihren Kindern unfallfrei durchs Zentrum schlendern wollen. „Hier leben auch viele Ältere, die nicht mehr gut zu Fuß sind.“ Die Diskussion komme ohnehin „zur Unzeit“, meinte der frühere Ratsherr Ulrich Kalinowski, weil den Einzelhändlern die Einbußen durch die Fernwärmebaustellen und durch Corona zugesetzt haben. Sobald der Rathaus-Neubau starte, falle der Museumshof als großer Parkplatz weg. „Wir produzieren ein Chaos.“

Struckmann: Veränderung brauchen Vorlaufzeiten

So große Veränderungen wie das Einrichten einer Fußgängerzone bräuchten eine lange Vorlaufzeit und könnten nicht übers Knie gebrochen werden, ist dem Vorsitzenden des Einzelhändlerrings Wir, Wilko Struckmann, wichtig. Generell „wäre es schön, wenn wir das Gefühl hätten: Wir reden miteinander und man hört auf uns“, meinte er im Namen der Einzelhändler. Struckmann ist überzeugt: „Ein guter Parkplatz ist mehr wert.“

Fleischer Jens Hüper wurder besonders emotional. Wiederholt verschaffte er sich überlaut Gehör und verhinderte einen normalen Sitzungsablauf. Schon einzelne Aktionstage wie der Klimaschutztag, bei dem vor seinem Geschäft gesperrt werde, brächten ihm Umsatzeinbußen von 40 Prozent und viel Ärger mit den Kunden. Vorab gebe es nicht mal eine Information der Stadt. Ein paar grüne Gedankenspiele würden die Existenz seiner gesamten Familie gefährden.

Lampe: „Emotionale Entgleisungen dürfen kein Dauerzustand sein“

Am Ende eines vierstündigen Abends warnte Ortsbürgermeister Uwe Lampe: „Die emotionalen Entgleisungen von hier und heute dürfen kein Dauerzustand sein.“ Alle sollten einen Gang runterschalten und den Blick aufs Stadtentwicklungskonzept richten. Das biete die Chance, das Wichtigste aus den kontroversen Debatten zu ziehen und das Ziel „Lebendige Innenstadt“ gemeinsam zu erreichen.

Der Ortsrat will möglichst noch im Februar Bürger-Werkstätten zum ISEK anbieten, in denen es auch um das Thema „Fußgängerzone“ gehen soll. Die Termine für die zwei- bis dreistündigen Treffen sollen schnellstmöglich gefunden und bekannt gegeben werden.

Bauchef Klostermann: Begleitende Aktionen wichtig

Wenige Stunden vor der Sitzung des Ortsrats hatte sich der städtische Bau-Chef Jörg Klostermann zu Wort gemeldet: Er begrüße den Antrag und Retzlaffs Betonung, es gehe um einen Versuch und nicht um die Sperrung selbst. Wichtig seien die begleitenden Aktionen, um so den sonst von parkenden und fahrenden Autos gefüllten Raum zu nutzen.

Für die Spargel- und Erdbeerzeit komme ein Fest mit langer weißer Tafel und heimischen Spezialitäten infrage – und zum Nachtisch Erdbeeren aus dem Calenberger Land – natürlich mit Eis der Springer Eisdielen“. Allerdings hatte Retzlaff da bereits verkündet, den Start des Tests auf den Juli verlegen zu wollen, weil die Wochenmarkt-Händler Beschränkungen in der für sie so wichtigen Spargel- und Erdbeerzeit ablehnten.

Klostermann betont, alle anderen Aktionen – wie Stadt-, Sport- oder Kinderfeste – seien ebenso wie ein Flohmarkt denkbar. Es gelte einfach, zu zeigen, „dass der kostbare öffentliche Raum auch für etwas anderes genutzt werden kann, selbst wenn zunächst nur temporär“.

Dass die Politik erst vor einigen Jahren per Grundsatzbeschluss einen Rewe-Neubau samt großem Parkplatz direkt am Markt (Fünfhausenstraße) beschlossen hatte, hält Klostermann vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte für noch gegenläufiger: Schließlich hätte das den Autoverkehr in der Stadt deutlich erhöht. Er meint: „Zum Glück für die Springer Innenstadt ist das Projekt damals in dieser Form gescheitert.“

Von Marita Scheffler