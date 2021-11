Springe

Das, was von außen wochenlang wirkte wie ein friedliches Miteinander der künftigen Ratsfraktionen, war tatsächlich ein Belauern. Und als der Erste zuckte, löste er damit einen wahren Domino-Effekt von Gesprächen, Streitigkeiten, unerwarteten Allianzen und Enttäuschungen aus. Hintergrundgespräche mit mehreren Beteiligten zeichnen das Bild einer wilden Woche vor der ersten Ratssitzung.

Am Anfang stand ein Treffen. Es ist Montag, der 1. November, drei Tage vor der ersten Sitzung des neuen Rats. In vertraulicher Runde sitzen Politiker zusammen, von denen sich einige in den vergangenen Jahren auch mal in den Haaren hatten, etwa, wenn es um das Thema Wiederkehrende Beiträge ging. Doch dieses Mal wollen sie zueinander finden: die CDU-Fraktion, nach herben Verlusten von 13 auf acht Sitze dezimiert – und die Freien Wähler, künftig im Rat mit gleich zwei Vertretern dabei.

CDU und Freie Wähler bilden Gruppe – SPD reagiert

Am Ende beschließen sie, eine Gruppe zu bilden. Zu zehnt sind sie damit zwar weit von einer Mehrheit (19 Sitze) entfernt. Aber zumindest sind sie nun so groß wie die SPD – und haben damit zusammen den gleichen Anspruch auf Sitze in den Ausschüssen.

Die SPD haut dieser Schritt ein wenig aus den Socken. Und zwingt sie dazu, nun doch auch selbst aktiv zu werden, um nicht am Ende schlechter dazustehen als vorher. Eilig nimmt die Fraktion Gespräche auf mit den Grünen und mit Dirk Janz, dem einzigen Ratsherr der Linken. Alle reden miteinander und intern, es gibt Verhandlungen und Abwägungen. Es muss schnell gehen. So schnell, dass man über eine grundsätzliche Übereinkunft erst mal nicht weit hinauskommt; viele Themen sind im Detail noch offen. Auch die Wiederkehrenden Beiträge, die bislang SPD und Grüne genauso trennten wie CDU und Freie Wähler. Doch am Ende steht die Gruppe, deren Existenz erst am Morgen vor der Ratssitzung langsam durchsickert.

Zu wenig für eine Ratsmehrheit – doch stärkste Gruppe in den Ausschüssen

Zusammen kommt Rot-Grün-Rot nun auf 17 Sitze. Für eine Ratsmehrheit immer noch zu wenig – aber dafür ist man gemeinsam stärkste Gruppe in allen Ausschüssen. Eine Macht, die im politischen Alltag nicht zu unterschätzen ist.

Und die vor allem zulasten der FDP geht. Denn durch die doppelte Gruppenbildung, gepaart mit den vom Land beschlossenen neuen Zählmethoden für Ausschüsse, haben die Liberalen plötzlich jegliches Stimmrecht in eben jenen Ausschüssen verloren. Ein Kollateralschaden, heißt es einmütig bei den anderen Fraktionen – niemand habe gezielt vorgehabt, die FDP so aufs Abstellgleis zu schieben.

FDP kritisiert neue Regeln bei Ausschussbildung

Und so beschränkt sich die öffentliche Kritik der Liberalen auch auf die neuen Regeln bei der Ausschussbildung, die SPD und CDU im Land erst nach der Kommunalwahl festgezurrt hatten. Die Situation der FDP in Springe habe die Kritik an der Änderung „schmerzlich bestätigt“, sagt Parteivize Tobias Berger. Die Demokratie sei zur „Reise nach Jerusalem“ geworden; das neue Gesetz ein Fall für das Verfassungsgericht. Man werde in Springe „die Ausschussarbeit trotz allem mit vollem Einsatz in Angriff nehmen und eine liberale Note einbringen“.

Hinter den Kulissen ist die Enttäuschung größer; führende Liberale sprechen von einer „Ausbootung“, von einem „Tiefpunkt“. Sie verweisen auf eine weitere Option, auf eine Springer Ampel. Die hätte mit SPD, Grünen und FDP und mit 19 Sitzen sogar eine Ratsmehrheit gehabt. Doch SPD und Grüne lehnen den Plan im Vorfeld ab; ganz klar ist bis heute nicht, wer wem letztendlich welche konkreten Gespräche dazu anbot.

Zu wenig Vertrauen für die Ampel

Klar ist: Die Idee scheitert vorerst. Dem Vernehmen nach seien die Forderungen der FDP den anderen Beteiligten zu weitgehend gewesen. Und auch politisch war man untereinander immer mal wieder aneinandergeraten – zu wenig Vertrauen herrschte offenbar, um den Weg zur Ampel zu gehen. Offiziell verliert auch die neue Rot-Grün-Rote Ratsgruppe kein Wort über eine Ampel: In einer Stellungnahme heißt es nur, man wolle „ausdrücklich auch gemeinsam mit den anderen Gruppen und Fraktionen im Rat zusammenarbeiten“ – trotz der Mehrheit in den Fachausschüssen, mit der man, auch das steht in der Mitteilung, „inhaltlich großen Einfluss nehmen“ könne. Offene Punkte wollen die drei Partner „in den kommenden Wochen abstimmen“.

Von Christian Zett