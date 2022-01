Springe

Rund 64.000 Euro hat die Region Hannover an Bußgeldern aufgrund von Verkehrsverstößen im vergangenen Jahr in Springe eingenommen. Insgesamt gab es 44 Tempomessungen an 36 Tagen – teilweise wurde an zwei Stellen gleichzeitig geblitzt, erklärt Regionssprecherin Christina Kreutz.

2020 hat die Region in Springe 69.000 Euro eingenommen, 2017 waren es 137.000 Euro und 2016 sogar 453.000 Euro. Woran liegt es, dass im vergangenen Jahr die Bußgelder nun geringer ausgefallen sind? Laut der Region gebe es dafür mehrere Gründe. „Durch die Pandemie war auf den Straßen weniger los, weil viele Menschen von zu Hause gearbeitet haben. Infolgedessen wurden weniger Verkehrsverstöße registriert“, sagt Kreutz. Zudem habe der Bereich Verkehrsordnungswidrigkeiten auch die Bearbeitung von Verstößen gegen die Corona-Regelungen übernommen, sodass für die Kernaufgabe weniger Personal zur Verfügung stand.

B 217 ist weiter Schwerpunkt bei Kontrollen

Die höchste Tempoüberschreitung lag 2021 in Springe bei 52 Stundenkilometern über der zulässigen Geschwindigkeit. Erlaubt waren an dem Messpunkt 100 Stundenkilometer. „Die B 217 stellt weiterhin einen Schwerpunkt in Springe dar“, fasst Kreutz zusammen. Auffällig sei außerdem, dass auf der Landesstraße 461 zwischen Springe und Eldagsen mehr Geschwindigkeitsverstöße registriert wurden. „Ursache war die Sperrung der K 216, sodass auf der L 461 deutlich mehr Verkehr unterwegs war als sonst“, glaubt Kreutz. Insgesamt hat die Region Hannover zwei mobile Blitzgeräte in Springe im Einsatz.

Neue Messpunkte hinzugekommen

Im vergangenen Jahr sind zudem neue Messpunkte im Springer Stadtgebiet dazugekommen. „Es gibt regelmäßig Anregungen aus der Bevölkerung, aus der Politik oder seitens der Stadtverwaltung, die geprüft und gegebenenfalls einbezogen werden.“ Die Region veröffentlicht aber bewusst keine konkreten Standorte für mobile Geschwindigkeitsmessungen. „Wer die Messpunkte kennt, wird an den entsprechenden Stellen zwar langsamer fahren, kann aber leicht in Versuchung geraten, es an anderen Orten nicht so genau zu nehmen. Ziel der Geschwindigkeitsmessungen ist aber, die Verkehrssicherheit flächendeckend zu verbessern“, sagt Kreutz. Nachdem die Stadt Springe die Überwachung des fließenden Verkehrs selbst übernommen hatte, wurden die Messpunkte „neu auf ihre Notwendigkeit überprüft“ und mit der Polizei abgestimmt.

Seit 2021 misst wieder die Region

Bis Ende 2016 hatte die Stadtverwaltung einen Vertrag mit der Region, die in ihrem Auftrag im Stadtgebiet geblitzt hatte. Die Vereinbarung wurde gekündigt. Anschließend gab es jahrelang nur noch Messungen der Polizei. Seit Januar 2021 ist die Region Hannover aber nun wieder mit an Bord, wenn es um die Geschwindigkeitsüberwachung geht. Die Region trägt damit die Kosten der Kontrollen, Springe wird wiederum nicht an den Einnahmen beteiligt. Geblitzt wird das nächste Mal am 21. Januar.

Von Saskia Helmbrecht