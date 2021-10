Altenhagen I

Die Region Hannover verteidigt die weitgehende Einstellung der Buslinie 381 in Altenhagen I seit Einführung des Rufbusses Sprinti. Neue Zahlen zeigen zudem: Insgesamt ist das Angebot in Springe sehr beliebt.

Anfang Oktober erst hatte Ortsbürgermeisterin Kai Dettmer ihrem Ärger noch mal Luft gemacht: Per Brief an die Region als Verantwortliche und an den Betreiber Via forderte sie eine bessere Lösung für Altenhagen I. Dort war zum Start des Sprinti das Angebot der Linie 381 eingedampft worden: Nur noch der Schülerverkehr findet seitdem statt. Für die im August versprochenen Nachbesserungen fehle bis heute ein Konzept.

Wandergruppen kommen nicht mehr

Die Probleme im Ort sind vielfältig: Gerade Nutzer, die etwa als Arbeitnehmer bisher auf den Bus als Anschluss zur S-Bahn angewiesen sind, beklagten die unzuverlässige Verfügbarkeit der Sprinti-Fahrzeuge. Aber auch indirekte Effekte seien messbar: So beklagte die Einrichtung Dorfkulturerbe, große Wandergruppen kämen ohne Busangebot nicht mehr in den Ort – und so auch nicht zum Kaffeetrinken.

Schlossarek kritisiert Region

In einer ausführlichen Stellungnahme des CDU-Regions-Fraktionschefs Bernward Schlossarek äußert sich die Region nun zum Stand der Dinge beim Sprinti – und zur Kritik. Schlossarek hatte bereits im Vorfeld gewarnt, der Sprinti dürfe durch die Probleme nicht zum „Lahmi“ werden. Der Regionsverwaltung unterstellte er im August ein „Hochjubeln“ des Sprinti. Ein Kritikpunkt Schlossareks: Dass die Region nicht für eine Übergangszeit das bestehende Busangebot überall erhalten habe. Antwort in der Region: Man habe nur „in ganz wenigen Ausnahmen“ gehandelt – und zwar dort, „wo die Nachfrage keine parallele Busbedienung rechtfertigte“.

Sonnabend beliebtester Tag

Mit den Zahlen in den drei Pilotkommunen ist man bei der Region Hannover mehr als zufrieden. Allein in Springe nutzten demnach von Juni bis August, also in den ersten drei Monaten, 17 332 Fahrgäste den Rufbus – deutlich mehr als im etwas kleineren Sehnde und immer noch mehr als in fast gleich großen Wedemark. Nicht erwartet habe man außerdem, dass der Sonnabend der beliebteste Tag der Sprinti-Nutzer ist. Für die Region deutet das darauf hin, dass das Angebot „insbesondere für den Freizeitverkehr attraktiv ist“.

Aber auch sonst sei die Nachfrage „deutlich schneller hochgefahren, als das von Expertenseite erwartet worden war“. So sei denn auch die Resonanz der Nutzer „überwiegend positiv“. Wo es Kritik gebe, wolle man diese als „Anknüpfungspunkte für Optimierungen“ nutzen. Eine genaue Auflistung der Beschwerden sei „derzeit nicht möglich“.

Zusätzliche Fahrzeuge sollen eingesetzt werden

Klar sei aber: Größtes Problem des Sprinti sei momentan die Kapazität; nicht alle Fahrtwünsche könnten erfüllt werden. Helfen sollen zusätzliche Fahrzeuge, die „ab Herbst“ im Einsatz seien. Auch das Personal werde aufgestockt. Dazu erfährt man auch ein bisher nicht veröffentlichtes Detail: Die Fahrerinnen und Fahrer der Sprinti-Busse bekommen pro Stunde 12 Euro – plus Zuschläge für Nachtfahrten (25 Prozent) und Sonntagseinsätze (50 Prozent).

Von Christian Zett