Springe

Wer jetzt einen Urlaub für den Sommer bucht, „will sich auf etwas freuen“, sagt Mareile Demann, die Inhaberin des Depart-Reisebüros in der Burgstraße. Das Bedürfnis zu Verreisen dürften nach diesem Lockdown viele haben.

Die Zahl der Buchungen sei aber nicht annähernd so, „wie wir es sonst aus diesen Monaten kennen“, sagt Demann. Ihr Kollege Phillip Zahn von Astro-Reisen in der Bahnhofstraße kann das nur bestätigen: „Es ist nicht mit dem zu vergleichen, was sonst in dieser Jahreszeit los war.“

Kaum finanzielles Risiko für Kunden

Die Verunsicherung bei den Kunden sei groß, sagen beide. Dabei sei es im Moment gar nicht so riskant, eine Reise zu buchen – zumindest finanziell. Denn viele Reiseveranstalter würden jetzt noch – kostenlos oder gegen einen geringen Aufpreis – eine Option anbieten, die es möglich mache, eine Reise noch bis 14 Tage vor Reiseantritt kostenlos umzubuchen oder zu stornieren. „Viel sicherer kann man eigentlich nicht buchen“, sagt Demann.

Was für die Kunden „eine tolle Option“ ist, sei für die Reisebüros „eine mittlere Katastrophe“, so Demann. Denn sie könnten deshalb nicht wie sonst mit den Provisionen kalkulieren – diese müssten sie im Falle einer Stornierung zurückzahlen.

Sorge um Quarantänepflicht

Viele Reisende würden auch abwarten, „weil sie es sich nicht erlauben können, nach dem Urlaub in Quarantäne zugehen“, sagt Zahn.

Demann ärgert sich deshalb über das Verhalten der Regierung. „Die hält daran fest, dass Reisen ein Risikofaktor sind“, sagt sie. Dabei müssten sich Reisende auf das Coronavirus testen lassen, bevor sie in ein Land einreisen, und bei der Rückkehr noch einmal: „Die können noch keine Spreader sein.“ Und: „Dass das Robert-Koch-Institut Länder als Risikogebiete ausweist, die einen niedrigeren Inzidenzwert haben als Deutschland, ist doch zum Kopfschütteln“.

Die Reisevorlieben hätten sich kaum geändert, sagen sowohl Zahn als auch Demann. „Die meisten wollen weiter in die Sonne, in die Türkei, nach Griechenland oder Spanien“, so Zahn. Einen Trend zu Deutschlandreisen sieht er nicht. Demann bestätigt das – denn wer eine Ferienwohnung buche, bekomme nicht das Angebot der kostenlosen Stornierung. „Wer jetzt bucht, fliegt ins europäische Ausland“, sagt sie. Vor allem Pauschalreisen seien gefragt, „individuelle Reisen werden nicht geplant, weil keiner weiß, was passiert“.

Beratung nur telefonisch

Demann darf ihr Reisebüro noch öffnen, weil sie auch GVH- und Bahntickets verkauft und einen Paketshop betreibt. „Reiseberatungen darf ich aber nicht vor Ort durchführen“, sagt sie. Die laufen auch bei Astro-Reisen telefonisch.

Allzu oft klingelt es aber nicht, sagt Zahn. Viele Kunden würden auch per E-Mail in Kontakt treten. Es sei „keine einfache Situation für uns“, so Zahn. Zum Glück werde auch die Tourismusbranche bei den Überbrückungshilfen berücksichtigt.

Von Jan-Erik Bertram