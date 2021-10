SC Völksen saniert das Vereinsheim

Völksen

Der SC Völksen schiebt eine Großinvestition an: Die Fenster des Vereinsheims müssen erneuert, eine Außentreppe saniert, die Duschen modernisiert und das Dach gedämmt werden. Um die Ausgaben stemmen zu können, setzt der Verein auch auf Fördergelder.

Der Bau des Vereinsheims am Sportplatz begann Ende der 70er-Jahre. „Vereinsmitglieder haben fast alles in Eigenregie geleistet“, erzählt der Vorsitzende Karl-Günter Rohlf. „Es gab hier viele Handwerker, die tatkräftig angepackt haben. Eine tolle Sache.“ Nach gut 40 Jahren gibt es allerdings einen Sanierungsstau. Die ersten Maßnahmen hat der Verein schon vor einigen Jahren geschafft. Erst wurde der Versammlungsraum aufwendig renoviert, dann die Toiletten grunderneuert.

Überschuss aus 2019

In den nächsten Monaten sind die Fenster und die derzeit nicht winterfeste Außentreppe an der Reihe. Dass die Investition möglich ist, verdankt der Sportverein auch – und das mag paradox klingen – der Corona-Pandemie. Es mussten keine Honorare an die Übungsleiter gezahlt werden, der Energieverbrauch sank drastisch, gehen „Charly“ Rohlf und sein Co-Vorsitzender Thorsten Hackert transparent mit den Zahlen um. Außerdem gibt es noch einen Überschuss aus dem Jubiläumsjahr 2019, als der SC Ausrichter der Fußball-Stadtmeisterschaften war. Alles in allem kommen 18 000 Euro zusammen, die jetzt dringend für die Bauprojekte benötigt werden.

Die neuen Fenster sollen noch in diesem Jahr kommen, hofft der Vorstand. Die Treppe kann vermutlich mit Platten ausgebessert werden. „Das wird so 17 000 bis 18 000 Euro kosten“, sagt Rohlf. Er rechnet mit gut 2000 Euro, die der Regions- und der Landessportbund für die energetische Sanierung dazugeben. In den nächsten Jahren soll dann das Dach gedämmt und komplett erneuert werden, auch die Duschen sind nicht mehr zeitgemäß.

Fenster bieten besseren Schallschutz

Die neuen Fenster werden nicht nur die Kälte draußen halten, sondern auch verhindern, dass der Lärm drinnen bleibt: Der SC erhofft sich „einen erheblich besseren Schallschutz zur Nachbarschaft“. Der Verein will die Gast- beziehungsweise Versammlungsräume auch weiterhin an Mitglieder, Gäste, andere Vereine oder auch Unternehmen vermieten. Mitglieder haben bei der Buchung Vorrang und zahlen eine geringere Gebühr.

Zum Konzept gehört, dass eine professionelle Reinigung nahegelegt wird. Auch deshalb werden die Räume auch an Jugendliche und sehr junge Erwachsene vergeben. „Sie gehören schließlich auch zu uns. Und wir waren alle einmal jung und etwas wilder“, bittet Hackert um Verständnis, sollte es mal etwas lauter zugehen oder nicht alles wie am Schnürchen laufen.

Der SC wolle keine Generation aus dem Blick verlieren: „Gerade dieses Alter braucht nach der Pandemie Raum und Platz für das Unter-Sich-Sein – mag das für uns Älteren auch bisweilen anstrengender sein.“

Von Marita Scheffler