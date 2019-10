Springe

Anton Gasch als Vizevorsitzender, Bo Hoffmann als Schriftführer, Franz Schwanzer als Kassierer und der am Mittwoch neu in die SPD aufgenommene Tim Sherpa als Beisitzer komplettieren den Vorstand.

Klimaschutztag, Europawahlkampf und Rosen an die Bürger verteilen – in ihrem Bericht erinnerte Kreipe an die Aktivitäten der vergangenen Monate. Per Antrag sei gefordert worden, dass die politische und strategische Ausrichtung der Partei diskutiert wird, informierte Kreipe.

Eine aus stimmberechtigten Mitgliedern bestehende Arbeitsgruppe soll künftig darüber beraten, wie der Ortsverein im Stadtgebiet auftreten soll, sagte Parteichef Brian Baatzsch. Außerdem wünschen sich die Genossen ein neues Logo: „Damit wir erkennbar sind, wenn wir auftreten“, so Baatsch. Strukturell wollen sich die Genossen auf die Kommunalwahlen in zwei Jahren vorbereiten.

In ihrem Bericht aus der Region sprach die Landtagsabgeordnete Kerstin Liebelt über die Klimagesetze, mit denen sich der Landtag befasst hat. Der Entwurf sehe vor, dass „der Klimaschutz und der Umgang mit den Klimaveränderungen in die Verfassung kommen“, so Liebelt. Zudem werde zum Beginn des nächsten Jahres ein Maßnahmenkatalog verabschiedet. Angesichts der Schäden durch die Dürre und Schädlinge wie den Borkenkäfer sowie Stürme werde auch der Wald in Springe noch ein Thema, sagte Liebelt. Zwar gebe es inzwischen Hilfen vom Bund, die Landesforsten profitierten davon aber nicht und müssten Rücklagen bilden, die jedoch nächstes Jahr aufgebraucht sein werden.

Trotz eines stärkeren Fokus auf den Klimaschutz warnte Liebelt davor, die sozialdemokratischen Kernkompetenzen aus dem Blick zu verlieren: „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht andere Themen vernachlässigen. Viele sind von der Klimadiskussion genervt.“

Nicht zuletzt kritisierte sie die Schuldenbremse: „Was bringt es, wenn der Schuldenstand auf null ist, dafür aber die Straßen und Polizeigebäude verrotten?.“ Ein Thema, das nicht nur die SPD, sondern auch die Bürger der Stadt beschäftige, seien die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge, sagte Fraktionschef Bastian Reinhard in seinem Bericht aus dem Stadtrat. Aber auch das Stadtentwicklungskonzept beschäftige die Politik. Laut Reinhard erhofften sich sowohl Bürgermeister Christian Springfeld als auch „einige Leute aus dem Stadtrat“ einen Masterplan. Dafür fand der Fraktionschef deutliche Worte: „Der Fahrplan steht. Wer nach drei Jahren nicht weiß, wo sein Schiff hinfährt, sollte mal überlegen, von der Brücke zu gehen und wen anders fahren zu lassen“, so Reinhardt.

Von Patricia Szabo