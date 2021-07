Springe

Die Entscheidung, ob Springes Wertstoffhof erweitert oder an anderer Stelle neu gebaut wird, fällt in Hannover. Die Springer Politik erhofft sich aber möglichst viel Mitspracherecht. Der Stadtrat hat jetzt eine erste fraktionsübergreifende Bitte an die Planer in der Landeshauptstadt formuliert.

Aha soll Analyse erstellen

Der Abfallbetrieb Aha soll eine detaillierte Analyse erstellen: Woher genau kommen die Wertstoffhofbesucher? Mit welchem Verkehrsmittel fahren sie vor? Was liefern sie ab? Ziel ist, die „zukünftige Lage des Wertstoffhofes in Springe vorrangig an ökologischen Gesichtspunkten im Sinne des Klimaschutzes“ festzumachen. Ob die Aha – beziehungsweise die Region – die Springer Politik im weiteren Verfahren aber wirklich ein Wörtchen mitreden lässt? Sicher ist das nicht.

Einfluss auf Region ausüben

Der beste Weg sei, über die Regionsabgeordneten Einfluss zu nehmen, riet FDP-Ratsherr Klaus Nagel, der auch im Regionsparlament sitzt. CDU-Regionskandidat Oliver Groseck hofft, dass deutlich mehr möglich ist: „Das darf nicht in einem Hinterzimmer besprochen werden. Das gehört nach Springe.“

Auch SPD-Bürgermeisterbewerber Bastian Reinhardt stellt klar: „Unsere Botschaft muss sein: Falls es mehrere Standorte gibt, sollten wir die Entscheidung treffen dürfen.“

Zur Abstimmung kam aber nur der vorab eingereichte CDU-Antrag, dem Klimaschutz in der Standortdebatte Priorität einzuräumen. Er wurde bei zwei Enthaltungen angenommen. Bislang sind eine Erweiterung am jetzigen Standort und ein Umzug nach Eldagsen im Gespräch. Die Stadt biete der Aha regelmäßig weitere Alternativen an, sagt Bürgermeister Christian Springfeld: „Sobald uns etwas zwischen die Finger kommt, liefern wir.“ Auch Vorabgespräche mit Grundstückseigentümern würden geführt.

Keine Zwischenlösung am jetzigen Standort gewünscht

Im Gegensatz zum Springer Ortsrat möchte sich Springfeld nicht mit einer Zwischenlösung am jetzigen Standort zufriedengeben: „Das wäre zu kurz gesprungen. Wir haben hier eine einmalige Chance. Was jetzt geschaffen wird, hat für 30 oder 50 Jahre Bestand.“

Ortsbürgermeister Karl-Heinz Friedrich glaubt, schon eine kleine Erweiterung würde – zusammen mit einer Überplanung des Standorts – so viel bringen, dass die Wartezeit auf ein Minimum schrumpft.

Von Marita Scheffler