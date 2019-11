Eldagsen

Es war eine Premiere: Erstmals hatte die katholische Gemeinde zu drei Kirchortversammlungen eingeladen, um die Ideen und Wünsche der Kirchenmitglieder zu hören und vor dem Hintergrund der Neustrukturierung neue Konzepte zu entwickeln. Was ist den Mitgliedern am Gemeindeleben wichtig und was können sie sich für die Zukunft vorstellen? Diese Fragen sollten nun in Eldagsen beantwortet werden.

Nach der Messe wurde gemeinsam überlegt

Nach der Messe in der katholischen Kirche lud Pfarrer Johannes Lim die Gemeinde ins Pfarrheim ein. Gemeinsam wollten die Teilnehmer überlegen, wie sie die Zukunft der Gemeinde gestalten können. Von Hannover-Mühlenberg aus betreut ein Pastoralteam, bestehend aus einem Pfarrer, einem Pastor, einem Diakon und künftig wohl zwei Gemeindereferenten, die Pfarrgemeinde Christ-König in Springe mit den Gemeinden Eldagsen und Bennigsen.

Pastoralteam muss neue Konzepte für das Gemeindeleben entwickeln

Mit der demnächst anstehenden Pensionierung von Pfarrer Christoph Paschek aus Gehrden kommt für das Pastoralteam auch noch die Versorgung von Gehrden mit den Kirchenorten Wennigsen und Barsinghausen dazu. Da gilt es, neue Konzepte zu entwickeln, um die Präsenz der Kirche in den Orten auch unter diesen neuen Bedingungen sicherzustellen.

Für Pfarrer Lim und sein Team ging es schon vor etwa 14 Tagen in Springe darum, was die Gemeindemitglieder von ihrer örtlichen Kirchengemeinde erwarten. Was bedeutet mir der Kirchort? Wie denke ich darüber, wenn am Sonntag kein Priester zur Verfügung steht? Diese und weitere Fragen standen nun auch in Eldagsen im Mittelpunkt.

Arbeitsgruppe präsentiert Ergebnisse

In vier Gruppen arbeiteten die Gemeindeglieder 20 Minuten an den Fragen. Bereits am kommenden Sonnabend, um 18.30 Uhr, wird sich auch die Gemeinde in Bennigsen nach diesem System mit denselben Fragen auseinandersetzen.

Anschließend wird eine Arbeitsgruppe die Ergebnisse aus den Befragungen in den drei Orten auswerten und ein Konzept für die Arbeit des Pastoralteams erarbeiten. Ziel der Versammlungen ist es, dem Ziel, gemeinsam Kirche zu sein, näher zu kommen. Geplant ist, dass das Ergebnis Ende November vorliegt.

Von Horst Voigtmann