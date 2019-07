Bennigsen

Im Rathaus hatte man eigentlich darauf gesetzt, dass das für die Bennigser Ortsdurchfahrt zuständige Land die Straße erneuert: Geplant war das für den Bereich zwischen Bahnübergang und besagter Kreuzung Richtung Lüdersen und Gestorf. Doch das wird in diesem Jahr nichts mehr, heißt es aus Hannover.

Also will die Stadt nun nicht mehr abwarten – und aktiv werden. Aufgrund der Lage der Schächte und der Verkehrsbelastung tagsüber sollen die Arbeiten nachts stattfinden – und zwar in diesen Tagen. Man sei bemüht, teilt die Stadt mit, den Eingriff in den Straßenverkehr so weit wie möglich zu minimieren – trotzdem sei es nicht möglich, Behinderungen gänzlich auszuschließen. „So kann es durch ungünstige Witterungsverhältnisse zu Verzögerungen im Bauablauf kommen“, heißt es in einer Mitteilung.

Auch im weiteren Verlauf der Hauptstraße wie auch in der Straße Osterland müssen demnach Kanalabdeckungen repariert werden. Der Auftrag für diese Arbeiten sei bereits erteilt worden: „Da hier die verkehrliche Situation jedoch weniger problematisch ist, werden diese Schachtabdeckungen später durchgeführt“, so die Stadt.

Von Ralf T. Mischer