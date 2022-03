Springe

In Eigenregie hat die Klasse 9B am Otto-Hahn-Gymnasium einen Spendenlauf zugunsten der Ukraine-Flüchtlinge gestemmt – und für ihr Engagement zahlreiche positive Rückmeldungen bekommen.

Insgesamt 4328 Runden haben die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge am Freitag zurückgelegt. Die Kinder und Jugendlichen haben sich jeweils vorab um private Sponsorengelder bemüht, die dann über das Deutsche Rote Kreuz den Ukrainern zu Gute kommen sollen. Da die Sponsorengelder unterschiedlich hoch ausgefallen sind, wird die endgültige Spendensumme erst in der kommenden Woche feststehen.

Beteiligung aller Jahrgänge

Aus fast allen Jahrgängen hätten sich Schüler beteiligt, freuen sich die Organisatorinnen Charlotta, Lotte, Charlotte und Jette aus der Klasse 9B.

„Am Anfang haben wir uns sehr hilflos gefühlt“, berichten die Mädchen. Schnell sei daraus aber der Wunsch entstanden, etwas zu tun, um die Flüchtlinge zu unterstützen. Die Idee, einen Spendenlauf zu veranstalten, sei bei ihren Lehrern sofort sehr gut angekommen.

Insgesamt acht Unterrichtsstunden wurden die Schüler daher für die Organisation vom Unterricht freigestellt, was auch von den Eltern unterstützt wurde, sagt Schulleiterin Kerstin Prietzel. Die Grammatik-Stunde müsste auch mal hinter den Kriegsereignissen stehen und werde nun nachgeholt.

Großer Zusammenhalt

Was die jungen Planerinnen besonders freut: In der Klasse, aber auch in der gesamten Schulgemeinschaft sei mit dem Spendenlauf ein großer Zusammenhalt entstanden. „Darüber waren wir selbst überrascht, aber auch darüber, wie gut der Lauf angenommen wird.“

Mit so einer großen Resonanz hätten die Organisatoren zu Beginn der Planung nicht gerechnet. Nicht nur die Lehrer, auch die Eltern hätten ihre Anerkennung für die Planung gezollt. „Die Stimmung ist wirklich toll.“

Und so liefen die Gymnasiasten am Freitag mit noch mehr Motivation eine Runde nach der anderen für den guten Zweck.

Von Saskia Helmbrecht