Springe

Zwölf Frauen, zwölf Orte, zwölf Predigten und eine zentrale Botschaft: die nach mehr Gleichberechtigung in der katholischen Kirche. Zum 17. Mai, dem Tag der Junia, ruft die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland (kfd) zum zweiten Mal zum bundesweiten Predigerinnentag auf. Auch für die katholische Gemeinde Christ König in Springe ein guter Grund, aktiv zu werden und einen deutlichen Akzent für eine gleichberechtigte Kirche zu setzen.

„Die Weihämter sind in der katholischen Kirche für Frauen gar nicht zugelassen. Man muss immer am Ball bleiben“, sagt Schwester Hildegard Faupel vom Diözesanverband Hildesheim. Die 64-Jährige ist seit 1999 geistliche Begleiterin der kfd. Das Predigen erlernte sie in ihrem Studium der Theologie. Bereits damals seien Diskussionen um mehr Rechte der Frau in der katholischen Kirche entbrannt, erinnert sie sich.

Priester sollen laut katholischer Kirche das gleiche Geschlecht haben wie Jesus

Den Frauen in der katholischen Kirche bleibt das Priesteramt verwehrt. Begründung: Der Priester soll Jesus repräsentieren, also auch das gleiche Geschlecht haben wie Jesus. Diese Begründung ist bereits Jahrhunderte alt. Doch gegen diese Argumentation wehren sich immer mehr Frauen, die sich zum Priesterinnenamt berufen fühlen und dieser Berufung mit Herzblut nachgehen möchten – wie Schwester Faupel.

Sie sagt: „Ich will ein Zeichen setzen: Frauen, die zur Glaubensverkündigung berufen und von der Kirche gesandt sind, sollten dies auch im öffentlichen Raum der Eucharistiefeier tun. Jesus hat eine Frau, Maria von Magdala, beauftragt, die zentrale Botschaft von seiner Auferstehung seinen Jüngern und Jüngerinnen als Hoffnungsbotschaft für alle zu predigen. Deshalb bin ich mir sicher, dass Frauenpredigten im Sinne Jesu sind“, so Faupel über ihre Motivation, am Predigerinnentag teilzunehmen.

150 Frauen fühlen sich bundesweit zum Priesteramt berufen

Sie selber hätte gerne ein Weihamt inne: „Weil ich mit Herzblut in den Dienst trete und gerne Sakramente spenden würde.“ Doch im Gegensatz zur evangelischen Kirche darf sie nicht einmal als Diakonin arbeiten. Schließlich ist Diakonie als die erste Stufe des Weihamts angesehen, also mit dem Priesteramt verbunden. Wie ihr geht es bundesweit rund 150 weiteren Frauen, die sich einer Erhebung zufolge zur Priesterin berufen fühlen.

Aus Rom hofft Faupel nicht auf Zuspruch. Nicht unter dem gegenwärtigen Papst Franziskus, dem Oberhaupt der katholischen Kirche. Und wenn: „Dann wäre es wie der Mauerfall“, sagt Faupel.

Zwar spräche sich dieser immer wieder für eine stärkere Beteiligung von Frauen aus, lehne aber Weiheämter für Frauen ab, schließlich habe es nie Priesterinnen in der katholischen Kirche gegeben. Faupel: „Ist die Kirche nur das, was aus dem Vatikan kommt, oder auch das, was die Priester außerhalb des Vatikans leben?“

Termin und Anmeldung: Informationen zum Predigerinnentag sind abrufbar unter: www.kfd.de/predigerinnentag2021 und https://www.kfd-hildesheim.de. Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen bitten die Veranstalter um Anmeldung unter: https://bit.ly/3tVujdn Die Predigt findet am Montag, 17. Mai um 18 Uhr in der Kirche Christ König in Springe statt.

Von Patricia Szabo