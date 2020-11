Springe/Alvesrode

Sie sind klein, wuselig, nachtaktiv und selten. Durch eine von den Naturschutzbehörden unterstützte Zählaktion konnte eine große, 90 Tiere starke Bechsteinfledermaus-Kolonie im Saupark entdeckt werden. Für Forstamtsleiter Christian Boele-Keimer ist der Nachweis der Art auch ein Beweis dafür, wie naturnah der Wald im Saupark ist.

„Die Bechsteinfledermaus ist eine sehr seltene Art, die alte, naturnahe Laubwälder bevorzugt und an diese auch gebunden ist“, sagt Heiko Brede, Waldökologieförster beim Forstamt.

Fledermäuse wurden mit Sendern versehen

Mit Unterstützung der Naturschutzbehörden Hameln-Pyrmont und der Region Hannover wurden im Sommer 2020 die Fledermausarten im Naturschutzgebiet Saupark der Niedersächsischen Landesforsten bestimmt. „Mit ganz feinen Netzen wurden in ausgewählten Bereichen des Mauerparks die zur Dämmerung ausfliegenden, streng geschützten Fledermäuse gefangen und teilweise mit winzigen Sendern versehen“, erklärt Brede weiter.

Neben Fransenfledermäusen, Kleinen Abendseglern und Bartfledermäusen wurden auch Bechsteinfledermäuse gefangen und mit einem reiskorngroßen Peilsender versehen. Dadurch konnte wenige Tage später eine große Gruppe der Bechsteinfledermäuse nachgewiesen werden. Forstamtsleiter Christian Boele-Keimer sagt, dass die Methode, mit der der Saupark bewirtschaftet werde, der Grund sei, dass die Art sich dort wohlfühle: „Diese Fledermausart kommt in einem Wald vor, der seit 30 Jahren gemäß den Regeln des Löwe-Programms bewirtschaftet wird.“ Löwe steht für Langfristige Ökologische Waldentwicklung.

Population ist außergewöhnlich groß

Die wenigen Nachweise der Art in der Vergangenheit wiesen Gruppen – Wochenstuben genannt – von etwa zehn bis 50 Weibchen nach. Die im Saupark nachgewiesene Wochenstube beinhaltete aber 40 bis 50 Weibchen und insgesamt 90 Individuen, die mithilfe einer Wärmebildkamera gezählt worden sind. Die mittelgroße Fledermaus bringt gerade einmal sieben bis zwölf Gramm auf die Waage, also etwa so viel wie drei Zuckerwürfel.

„Sie ernährt sich natürlich nicht vom Blut der Menschen oder Tiere, sondern jagt vom Boden bis zu den Baumkronen Nachtfalter, Käfer sowie Weberknechte und ist der beste Freund des ruhigen Schlafs, denn ihr Beutespektrum deckt auch Mücken ab“, weiß Brede.

Wer also eine Bechsteinfledermaus in der Nachbarschaft hat, wird vermutlich von der ein oder anderen Mücke weniger belästigt. Haben die Bechsteinfledermäuse dann ihr stolzes Alter von bis zu 21 Jahren erreicht, haben sie sicherlich eine beachtliche Anzahl kleiner Blutsauger zu sich genommen, mutmaßt der Förster für Waldökologie.

Zur jetzigen Zeit haben die kleinen Säugetiere vermutlich schon ihre Winterquartiere aufgesucht und werden dort bis zum Frühjahr, wenn die Tage wieder länger werden und die Temperaturen steigen, die Zeit zumeist mit Schlafen verbringen.

Von Ralf T. Mischer