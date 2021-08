Springe

Mit dem Bau des Park-and-Ride-Platzes am Bahnhof soll nicht Schluss sein: Die Region Hannover will nach und nach das gesamte Umfeld erneuern. Doch was ist dort wann geplant?

Die Region hat schon länger vor, rund um den Springer Bahnhof zu investieren: Zuletzt war von bis zu 1,5 Millionen Euro bis zum Jahr 2023 die Rede. Auf dem Zettel steht nicht nur eine neue Fahrradgarage, die den veralteten Stellplatz ersetzen soll, sondern auch eine Modernisierung von Bushaltestelle und dem Parkplatz an der Bürgermeister-Peters-Straße. Denkbar ist ebenfalls eine Einkaufsmöglichkeit, die den aktuellen Kiosk ersetzen könnte.

Maßnahmen in Vorbereitung

Was genau wann passieren soll, dürfte erst Anfang 2022 klar sein, heißt es bei der Region. Momentan sei man mit Vorbereitungen beschäftigt. Das heißt: Der Baugrund wird untersucht, die Fläche vermessen. Außerdem solle „voraussichtlich“ eine Machbarkeitsstudie für das gesamte Projekt ausgeschrieben werden, kündigt Regionssprecher Klaus Abelmann an. Erst danach gehe es an die konkretere Planung.

Eine weitere Baustelle bleiben die veralteten Aufzugsanlagen, die am Bahnhof in den Tunnel beziehungsweise zu den Gleisen führen. Beide müssen ausgetauscht werden, das ist schon länger klar. Und das bedeutet auch: Über Monate werden die Aufzüge nicht zur Verfügung stehen – ein Problem vor allem für Rollstuhlfahrer, aber auch für andere mobilitätseingeschränkte Nutzer des Bahnhofs.

Zeitplanverschiebung kommt dem Rufbus zugute

Dass sich der Zeitplan für den Baubeginn immer wieder verschoben hatte, kommt Bahn, Stadt und Region jetzt zugute: Denn mittlerweile ist mit dem Rufbus Sprinti ein barrierefreies Nahverkehrsangebot gestartet, das Betroffenen mit ganz normalen Zugtickets erlaubt, in der Bauphase auf die Bahnhöfe Völksen oder Bennigsen auszuweichen.

Momentan plant die Bahn, nach den Sommerferien mit den Aufzugarbeiten zu starten: Im September wäre zunächst der Aufzug auf dem Vorplatz des Bahnhofs dran. Im Oktober dann der an den Gleisen. Beide sollen aber nahezu zeitgleich im April 2022 fertig sein, bestätigt eine Bahnsprecherin. Für die Bahn selbst seien die Aufzüge das einzige größere Bauprojekt in Springe. Ausnahme: Der Austausch von Vitrinen, der die Aufenthaltsqualität steigern solle.

Von Christian Zett