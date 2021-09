Springe

Sieben Tage danach sind die Wunden noch nicht verheilt. „Wenn ich behaupten würde, ich hätte alles vergessen und verkraftet, würde das nicht stimmen“, gibt Bastian Reinhardt offen zu. Mehrere Jahre hatte der SPD-Fraktionschef auf den Tag hingearbeitet, an dem er Springes Bürgermeister werden wollte. Am Sonntag vor einer Woche platzte der Traum.

8183 Stimmen für den amtierenden Verwaltungschef Christian Springfeld, 4090 für Bastian Reinhardt – 55,64 gegen 27,81 Prozent. Ein Zweikampf mit einem klar überlegenen Sieger. Reinhardt hatte auf die Stichwahl gehofft. „Das war das Ziel“, sagt er. Auch wenn Springfeld im ersten Durchgang vorne gelegen hätte, „hätte es in der Stichwahl anders ausgehen können“. Die zweite Runde hat eigene Gesetze.

Herausforderer hätten mehr Stimmen holen müssen

Dass es nicht so weit gekommen ist, dafür gibt es viele Erklärungen. Eine davon: Die drei Herausforderer – neben Reinhardt Antje Retzlaff von den Grünen und Udo Selent von den Linken – hätten zusammen deutlich mehr holen müssen. „Hätte jeder 2, 3 oder 4 Prozent mehr gehabt, hätte es schon gepasst“, rechnet Reinhardt vor, wie die Angreifer hätten Springfeld die absolute Mehrheit nehmen können. Retzlaff holte jedoch nur 2002 Stimmen (13,61 Prozent), Selent bekam 433 Kreuze (2,94 Prozent).

Hinter Herausforderer Reinhardt liegen harte Monate. Vor allem die letzten Wochen seien heftig gewesen: „Teilweise stand ich um 6 Uhr auf dem Bahnhof und habe Werbung gemacht, um 23 Uhr haben wir die letzten Plakate geradegerückt.“ Funktionieren, funktionieren, funktionieren war die Parole. „Man befindet sich in einem Tunnel, springt von Termin zu Termin.“ Dass für so einen Wahlkampf der Großteil des Jahresurlaubs draufgeht, gehöre ebenfalls zur Wahrheit.

„Kraft gelassen ohne Ende“

Auch andere Mitglieder des Wahlkampfteams hätten „Kraft gelassen ohne Ende“. Man habe sich deshalb jetzt eine kurze Pause verordnet. Die Lage sei „zu emotional“, um sich schon wieder zusammenzusetzen. Die ersten Fraktionsgespräche gibt es am 29. September: „Dann gucken wir, wer sich was für die Zukunft vorstellt.“

Reinhardt lässt durchblicken, dass er sich in den ersten, schmerzhaftesten Tagen nach der verlorenen Bürgermeisterwahl mehr Zuspruch einiger Wegbegleiter gewünscht hätte. Aber es gab auch Lob: „Die haben gesehen, was wir geleistet haben.“

Springfeld, der eng mit Reinhardt befreundet ist, kommentierte Anfang der Woche im sozialen Netzwerk Facebook: „Ich kenne niemanden, der so für das politische Ehrenamt brennt wie du. Dein Ergebnis in Stadt- und Ortsrat ist phänomenal. Alle anderen folgen mit deutlichem Abstand. Ich hoffe, deine Partei weiß zu schätzen, welches Zugpferd sie da in ihren Reihen hat.“ Reinhardt habe einen „extrem fairen Wahlkampf“ hingelegt, Springfeld dankt ihm für „deinen Einsatz für unsere Stadt“.

Nicht beim Wähler durchgefallen

Balsam für Reinhardts Seele ist, dass er beim Wähler eben nicht durchgefallen ist. 1750 Stimmen holte er für sein Ratsmandat, 1053 Kreuze für den Ortsrat. Ein starkes Ergebnis, mit dem er das eindeutige Zugpferd der SPD auf Ratsebene ist. „Ein super Lob“, sagt der 34-Jährige, „daraus ziehe ich gerade viel“. Ihn freue auch, dass der SPD-Fraktion ein Umbruch gelungen ist: Die Gruppe verjüngt sich, es gibt mehrere neue Gesichter. Etwas bewegt habe er also doch.

Von Marita Scheffler