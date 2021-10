So geht es mit dem Millionenprojekt in Springe weiter

Springe

Der alte Rat hat dem neuen Rat eine wichtige Entscheidung hinterlassen: In welchem Umfang werden Rathaus und Burghof in den kommenden Jahren umgebaut? Das Millionenprojekt an sich steht aus Sicht der Stadt aber nicht infrage. Gut 28 Millionen Euro hat die Stadt zwischen 2019 und 2024 für einen Um- und Anbau des Rathauses, für einen neuen Bürgersaal, den Ausbau der Remise und die Umgestaltung und Aufwertung des Burghofs eingeplant. Die Politik ging das Vorhaben bislang stets mit – mal mehr, mal weniger zähneknirschend, aber mit Verweis auf die aktuell schlechten Arbeitsbedingungen für die städtischen Mitarbeiter.

Bürgerservice soll in den Neubau einziehen

Die Stadt will aber auch einen besseren und zentralen Bürgerservice im Neubau anbieten – und mit dem Gesamtvorhaben das Zentrum deutlich aufwerten.

Bereits ausgegeben waren bis 2020 insgesamt gut 1,4 Millionen Euro, hauptsächlich für Planungskosten. Die Stadt hatte einen Architektenwettbewerb mit Preisgeldern ausgelobt und mit dem Gewinnerbüro weitergearbeitet. Für das Planungs- und Honorarbudget allein sieht der Haushalt für das laufende Jahr weitere 2 Millionen Euro vor. Am Ende soll allein dieser Posten 7 Millionen Euro kosten.

Kostenkontrolle durch den Rat

Aber was kommt noch dazu? Als die Politik im Dezember 2020 den Haushalt für dieses Jahr beschloss, behielt sie sich am Ende vor, zu entscheiden, für welche Bausteine sie am Ende Geld freigibt. Gerade die CDU, aber auch Ratsherr Uwe Lampe (parteilos) hatten mehrmals versucht, durch Anträge das Großprojekt im Vorfeld einzudampfen, etwa durch Verzicht auf Bürgersaal oder auf den geplanten Remisenausbau. Sie verwiesen auf die finanziellen Folgen der Corona-Krise und diverse andere Großprojekte wie Schulen und Kitas. Stadt und Architekten hatten stets die Planung als Gesamtpaket unterstrichen, bei dem die einzelnen Bausteine ineinandergriffen. Kontrollieren kann die Politik den weiteren Ausbau am Ende über die Geldsummen, die sie jedes Jahr dafür in den Haushalt einstellt. „Wie üblich: Ohne Geld kein Bau“, sagt der städtische Bauchef Jörg Klostermann. Und betont: „Das Gesamtprojekt ist bereits beschlossen.“

Größter Posten: Der Rathausneubau

Größter Posten ist laut Planung bislang der Neubau eines Rathausgebäudes auf dem Burghof (9,5 Millionen Euro). Die Sanierung des bisherigen Rathauses schlägt mit gut 3,5 Millionen Euro zu Buche; die Außenanlagen und die Erschließung kosten 3,3 Millionen Euro.1,8 Millionen Euro kostet der Umbau der Museumsremise, in der sich etwa eine Gastronomie ansiedeln könnte. Am Ende der Liste stehen der Neubau eines Bürgersaals, in dem etwa Ratssitzungen und Veranstaltungen stattfinden sollen (1,5 Millionen) und ein Anbau an das bestehende Rathaus (1,2 Millionen). Mit Blick auf die aktuellen Kostenexplosionen und Lieferschwierigkeiten beim Baumaterial ist eine Kostensteigerung am Ende nicht unwahrscheinlich.

Parallel laufen momentan auch die für das Projekt nötigen Änderungen am Bebauungsplan. „Ich rechne aktuell damit, dass der Satzungsbeschluss im kommenden Jahr gefasst wird“, sagt Klostermann.Er gehe außerdem davon aus, dass im ersten Halbjahr 2022 die Baugenehmigungen für alle Abschnitte erteilt werden. Auch dafür ist die Stadt selbst zuständig.

Von Christian Zett