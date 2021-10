Springe

Auch wenn es inzwischen teilweise Corona-Lockerungen gibt: „In keinem Bereich ist es ganz normal wie früher“, sagt Tobias Gombert, der Leiter der Heimvolkshochschule (HVHS) in Springe. „Aber natürlich stellen sich Routinen ein.“

Vor allem die oft wechselnden Corona-Verordnungen stellte den Einrichtungsleiter vor Herausforderungen – nach Veröffentlichung der neuen Regeln meist am Abend wurde die eine oder andere Nachtschicht eingelegt. „Zwischenzeitlich wurden wir als Hotel betrachtet.“ Heißt: Die Bildungsstätte durfte nur zu 60 Prozent belegt werden. „Teilweise sind wir in der Erwachsenenbildung durchs Raster gefallen.“

Weniger Auslastung – weniger Einnahmen

Aktuell gilt in der HVHS die 3-G-Regel. Am Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden. „Der Zulauf ist derzeit groß, wir sind durchgängig ausgelastet.“ Weil bei den Seminarteilnehmern aber 3 G unterstellt werden muss, müsse nach wie vor der Mindestabstand eingehalten werden, was insgesamt zu einer geringeren Auslastung führe – und zu weniger Einnahmen. Insgesamt sei die Heimvolkshochschule aber finanziell gut durch die Corona-Krise gekommen. „Die Bundespolitik hat ganz klar dafür gesorgt, dass die Bildungshäuser auch nach Corona bestehen bleiben.“ Die Kurzarbeitsregelungen und die Überbrückungshilfen vom Bundesfinanzministerium hätten maßgeblich zum Überleben der Einrichtungen beigetragen. „Gleichzeitig haben wir zunächst geplante Investitionen komplett zurückgefahren und ausgesetzt.“Zeitweise sei die Politik etwas „atemlos“ unterwegs gewesen, als etwa angeordnet wurde, dass das Frühstück coronabedingt im Speiseraum, das Mittag- und Abendessen aber auf den Zimmern gegessen werden musste. „Insgesamt hat die Politik dennoch einen sehr guten Job gemacht.“

Keine betriebsbedingten Kündigungen

In einer Rahmenvereinbarung habe die HVHS betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Die Mitarbeiter seien daher trotz Corona dem Standort treu geblieben. „Wir sind zum Glück gut mit Fachkräften ausgestattet“, sagt Gombert.

Zwischenzeitlich habe die HVHS laut Gombert bewusst unwirtschaftlich gearbeitet: „Hätte ich rein wirtschaftlich gedacht, hätte ich die Einrichtung komplett schließen müssen. Weil wir aber einen Bildungsauftrag haben, haben wir auch Seminare für Gruppen mit nur zehn Teilnehmern stattfinden lassen, um diesen Auftrag nach unserem Verständnis zu erfüllen.“ Finanziell gelohnt habe sich das natürlich nicht.

Unter anderem habe die HVHS Fördermittel für die Digitalisierung bekommen. Während zwischenzeitlich nur Onlineunterricht angeboten werden konnte, ist die Nachfrage nach Präsenz jetzt wieder hoch: „Online nimmt Präsenz nichts weg, daher wird Letzteres unser gängiges Modell bleiben. Die Seminare leben von dem persönlichen Austausch.“ Onlineveranstaltungen hätten hingegen den Vorteil, andere Interessierte zu erreichen, die beruflich oder privat zu eingespannt seien, um nach Springe zu fahren. Teilweise sollen Onlineformate also möglich bleiben.

Von Saskia Helmbrecht