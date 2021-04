Für ihre Obsternte sind die Erdbeerhöfe Sander in Gestorf und Rokahr in Holtensen auf die Hilfe von osteuropäischen Gastarbeitern aus Corona-Hochrisikoländern angewiesen. Wie sie sich auf ihrem Hof in Zeiten der Pandemie auf den Saisonstart vorbereiten, schildern Cornelia Rokahr und Peer Sander.