Springe

Die Zeit der Schützenfeste ist noch eine Weile entfernt. Doch kann überhaupt gefeiert werden in Anbetracht der Corona-Lage? Der Optimismus bei den Springer Vereinen ist derzeit gedämpft.

Auch dieses Jahr wird die Corona-Pandemie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Pläne der drei Schützenvereine, die in Springe ein Schützenfest ausrichten wollten, durchkreuzen.

Rückblende: Bereits vor zwei Jahren planten der Jagdklub, das Jägercorps und die Schützengilde mit vereinten Kräften das traditionelle Fest auf die Beine zu stellen. Aber: „Auch dieses Jahr sehe ich kaum eine Chance“, sagt Peter Böttcher, Vorsitzender des Jagdklubs.

Damit wäre es bereits das dritte Mal in Folge, wo das Schützenfest wegen der Pandemie nicht verlässlich geplant werden kann. Eine Verschiebung der Veranstaltung auf die Herbstmonate wäre laut Böttcher dennoch immer noch denkbar, um die Veranstaltung ausrichten zu können.

Völlig aus dem Nichts ließe sich das Fest aber ohnehin nicht aus dem Boden stampfen, da bislang keinerlei Absprachen mit dem Festwirt aus Eldagsen stattgefunden hätten, teilt Böttcher mit.

Kein Schützensport möglich

Nicht möglich sei auch der Schützensport und damit das Fundament des Schützenfestes: „Wir können keinen Schießsport ausüben und warten ab, bis es wieder freizügiger wird“, so der Jagdklub-Chef. Möglich soll es wieder ab dem 15. Januar werden, wenn die Weihnachts- und die Neujahrsruhe endet.

Auch Heinrich Schwarze, Vorsitzender der Schützengilde, wolle abwarten, aber „keineswegs aufgeben“. Angst vor einem Todesstoß für das beliebte Fest wegen Corona habe er nicht, denn: „Schützenfeste haben in Springe eine lange Tradition.“ Trotzdem wäre seiner Meinung nach ein Fest unter Auflagen, mit Mindestabständen und damit ohne die vertraute Geselligkeit nicht möglich.

„So lange wir nicht 100-prozentig sicher sind, werden wir nichts planen“, meint indes Frank Zipsner vom Jägercorps Springe. Schließlich sei nicht nur die Organisation aufwendig, sondern auch die finanziellen Mittel begrenzt. Denn es fehlen die Einnahmen aus den Mitgliederbeiträgen. „Wir kratzen momentan am Existenzminimum“, räumt Zipsner ein. „Wir leben von Beiträgen“ und diese schwinden nun allmählich.“ Denn nicht nur der Altersdurchschnitt innerhalb des Vereins sei zu hoch. Der Verein kämpft auch mit einem Nachwuchsproblem: „Wegen Corona kommen keine neuen Mitglieder mehr rein.“

Kontinuität und Übung fehlen

Auch beim Jägercorps fehle im Sportbereich die Kontinuität und die Übung: „Wir konnten seit zwei Jahren fast gar nicht trainieren“, so Zipsner. Selbst wenn die Corona-Auflagen gelockert und das Pandemiegeschehen eingedämmt werden sollte, wüsste Zipsner derzeit nicht, wo in Springe das Fest ausgerichtet werden könne. Denn wegen des geplanten Rathausausbaus und -neubaus stünde auf dem Burghof nicht ausreichend Platz zur Verfügung. Und auch die Fläche hinter dem Hallenbad an der Harmsmühlenstraße sei inzwischen durch den Neubau eines Kindergartens belegt.

„Keine Ahnung, wo wir das ausrichten sollen. Vielleicht auf dem Bisongelände“, sagt Zipsner. Das wiederum sei aber „viel zu weit vom Schuss“. Die befreundeten Schützenvereine hoffen nun auf sinkende Infektionszahlen und haben die aktuelle Entwicklung stets im Auge, denn nicht das Schützenfest, sondern die Gesundheit ihrer Mitglieder habe nach wie vor höchste Priorität.

Von Patricia Szabo