Die Stadt ist noch lange nicht über den Berg – streng genommen kann sie den Gipfel vielleicht erahnen von dort, wo sie gerade steht. 135 neue Kita-Plätze sind in den vergangenen Jahren entstanden. Geplant sind noch 328 weitere – und das so schnell wie möglich, denn die Zeit für viele Eltern drängt. So ist die Lage bei einigen der geplanten oder erwogenen Projekte:

Springe:Für die geplante Kita Harmsmühlenstraße auf dem Festplatz am Hallenbad gibt es mehrere Bieter, mit denen die Stadt momentan noch Angebote und Gesprächsprotokolle abstimmt. Noch im Sommer, sagt Bürgermeister Christian Springfeld, solle eine Entscheidung darüber fallen, wer die Großkita mit sechs Gruppen und 113 Plätzen baut und dann einen Betreiber anheuert. Zuletzt hatten zwei Ausschreibungsverfahren kein Ergebnis gebracht; die Stadt hatte danach direkt mit den Interessenten Gespräche gesucht.

Eldagsen: Der Ortsrat hatte per Beschluss gewünscht, dass bei der Planung des Projekts Neue Mitte von Investor Stefan Rehse zwischen Langer Straße und Nordstraße auch eine weitere Kita auf der Fläche berücksichtigt wird. Die Stadt will nicht ausschließen, dass der Bedarf da ist – auch mit Blick auf die wachsenden Neubauflächen im Ort. Es wäre die dritte Kita in Eldagsen; die zweite an der Nordstraße (Bunte Wiese) ist allerdings nicht weit vom gewünschten neuen Standort entfernt. Im September, nach den Sommerferien, wolle man der Politik im zuständigen Jugend- und Sozialausschuss konkrete Aussagen und Empfehlungen vorstellen, kündigt Fachbereichsleiterin Hanna Sander an.

Völksen: 80 Plätze in vier Gruppen – so sind die Pläne für einen Neubau, für den über Jahre kein Grundstück gefunden wurde. Die Politik hat inzwischen Völksen den deutlichen Vorzug vor dem Konkurrenten Alvesrode gegeben. Die Stadt hat mittlerweile die Ausschreibung veröffentlicht – gesucht wird ein Bewerber, der „Errichtung und Betrieb“ der Kita übernimmt. Die Stadt will den Betrieb nach Möglichkeit bereits im Sommer 2022 starten – spätestens aber im Herbst 2023. Bis zum 2. August dieses Jahres können sich Bewerber melden.

Bennigsen: 105 Plätze sollen allein in der bisherigen Peter-Härtling-Schule entstehen. Doch auch das scheint beschwerlicher zu werden als erhofft: Gerade erst musste der Rat murrend noch einmal 150 000 Euro Planungskosten nachschießen. Außerdem sind die Auflagen für den Umbau deutlich höher als zunächst kalkuliert.

Gestorf: 30 Plätze sollen durch eine Erweiterung der DRK-Kita entstehen. Inzwischen liege der Bauantrag des Roten Kreuzes vor, heißt es bei der Stadt. Man befinde sich nun „in der Feinabstimmung“. Doch die zuständige Abteilung im Rathaus, das ist kein Geheimnis, ist chronisch überlastet.

Von Christian Zett