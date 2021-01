So trotzen die Gestorfer Corona

Gestorf

Corona hat etliche Sachen unmöglich gemacht – die Gestorfer haben viele Dinge aber dadurch gerettet, dass sie an ein paar Stellschrauben gedreht haben. Ortsbürgermeister Eberhard Brezski (SPD) nennt da etwa das Beispiel mit dem Bürgerkönigsschießen. Das musste natürlich ausfallen. Mit der Bürgerkönigsscheibe wurden stattdessen Mitarbeiter des Frischemarkts für deren Engagement für den Lieferservice im Ort geehrt.

Auch der Frischemarkt selbst sei so ein Beispiel dafür, wie die Gestorfer sich auf die neue Lage eingestellt haben, sagt Brezski: „Das Lieferserviceangebot wurde ausgebaut und wird stärker genutzt.“

Trecker-Treffen musste ausfallen

Es gab aber durchaus auch Dinge, die nicht durch ein paar Stellschrauben an die Corona-Lage angepasst werden konnten. Dazu zählt etwa das Calenberger Trecker-Treffen. Das musste in diesem Jahr ausfallen, eine Neuauflage für dieses Jahr ist vorgesehen. „Für viele Menschen fehlen die sozialen Kontakte, ich hoffe, dass sich die Situation mit wachsenden Impffortschritten wieder normalisiert“, sagt der Ortsbürgermeister.

Große Hoffnungen hegt Brezski auch mit Blick auf die Calenberger Straße. „Weil es dort nachts zu laut ist, besteht die Möglichkeit, dass Tempo 30 eingerichtet wird“, sagt der Sozialdemokrat. „Die Voraussetzungen sind da, das muss jetzt nur umgesetzt werden“, hofft Brezski.

DRK-Kita wird erweitert

Und noch eine gute Nachricht: „Wir freuen uns auf die Erweiterung der DRK-Kita.“ In dem Zusammenhang bedankt sich Brezski bei der Verwaltung, namentlich bei Gerd Gennat, dafür, dass die Vorschläge der Schulkinder zur Gestaltung des Spielplatzes aufgenommen und umgesetzt werden. Der Spielplatz muss nämlich verlegt werden, damit die Kita wachsen kann. „Ich denke, dass der Spielplatz gut angenommen wird“, sagt Brezski, der damit rechnet, dass die Umgestaltung in diesem Jahr abgeschlossen wird.

Sorge um den Nahverkehr

Mit Sorge blickt Brezski allerdings auf den Nahverkehr in Gestorf. Durch die Ausdünnung der Buslinie 380 von Eldagsen über Gestorf nach Bennigsen und die Streichung des Busses zur Wallensteinstraße sieht er gerade für Pendler ein arges Problem. Etliche, so fürchtet er, steigen über kurz oder lang aufs Auto um – was natürlich nicht im Sinne des Klimaschutzes wäre. Brezski glaubt, dass das Problem vieler Gestorfer mittlerweile auch bei der Region als solches wahrgenommen wird. Auch, weil im Ort Protest artikuliert wurde, „der ist massiv in der Region angekommen“, sagt Brezski, der auch in der Regionsversammlung sitzt.

Beim geplanten Neubaugebiet Vogesgarten blickt der Sozialdemokrat optimistisch ins neue Jahr. „Wir hoffen, dass wir vorankommen. Die Nachfrage nach Bauland ist riesig.“ Auch gebrauchte Häuer würden schnell verkauft. „Aktuell muss ich ganz viele Menschen vertrösten, weil es nichts im Angebot gibt.“ Mittlerweile habe man „positive Signale“ bekommen, dass es in dem geplanten Baugebiet bald vorangehen könnte.

Von Ralf T. Mischer