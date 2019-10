Alvesrode

Speed-Dating, also gegenseitiges Kennenlernen im Schnelldurchlauf, ist schon ungewöhnlich. Ein literarisches Speed-Dating in einem Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr ist etwas ganz Besonderes. Vier Literaten haben jetzt im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Tatütata – Es brennt“ in vier Feuerwehrautos in Alvesrode aus ihren Werken vorgelesen.

Vier Autoren lesen jeweils eine Viertelstunde

Die Autoren waren mit fachkundiger Unterstützung von Verlagsleiter Dietrich zu Klampen ausgewählt worden. Kulturpädagoge Wolfgang Würriehausen hatte gemeinsam mit Eckhart Liss vom Hermannshof das Design der Veranstaltung geplant. Zwischen acht und neun Zuhörer nahmen jeweils für eine Viertelstunde in einem der Fahrzeuge Platz und lauschten den Autoren Lisa Kreißler, Thorsten Amrhein, Martin Creutzig oder Harald Malz, bevor sie das Fahrzeug wechselten.

Creutzig etwa gab Passagen aus seinem Roman „Geh ein Stück mit mir“ zum Besten. Die Zuhörer lernten den älteren Robert kennen, der hohen Blutdruck hat, und Vanessa, die als Assistenzärztin in einem Krankenhaus arbeitet. Beide Protagonisten sind sich offensichtlich nicht unsympathisch und versuchen das gegenseitige Alter zu erraten, wobei sie sich kräftig necken. Auch von einem weiteren Treffen der beiden sowie einer Umarmung erfahren die Zuhörer. Wie die Beziehung weitergeht, blieb für sie jedoch vorerst offen, denn das Martinshorn signalisierte, dass eine Viertelstunde vergangen und ein Wechsel angesagt war.

Erster Teil der Veranstaltungsreihe „Tatütata – Es brennt“ beendet

Mit dem literarischen Speed-Dating endete der erste Teil der Veranstaltungsreihe „Tatütata – Es brennt“, die Würriehausen und Liss mit Unterstützung der Springer Ortsbrandmeister und deren Kameraden auf die Beine stellen. Die Reihe sei am vergangenen Freitag mit 35 Besuchern in Holtensen zunächst zögerlich angelaufen, sagte Liss. Doch „besonders die Kinderuni und das Jazz-Früh-Shoppen sind sensationell angenommen worden“. Das voll ausgebuchte literarische Speed-Dating sei eine erfolgreiche Verabschiedung in die Halbzeitpause gewesen.

„Die Veranstaltungsreihe hat einen Festivalcharakter“, sagte der Hermannshof-Leiter. Je mehr Termine es gebe, desto mehr Personen erführen davon. „Wir lernen auch im Prozess.“

Um Interessierte nicht vom Kommen abzuschrecken, sind für die Veranstaltungen am kommenden Wochenende keine Voranmeldungen nötig.

Von Horst Voigtmann