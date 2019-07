Springe

Nach dem Urteil in Sachen Sportstättengebühr am Landgericht Hannover meldet sich nun der Sportring zu Wort: Er fordert die Politik auf, die Gebühren abzuschaffen.

Wie berichtet, wurde die Klage der Stadt gegen den TTC Springe abgewiesen. Die Justiz hat entschieden, dass der Verein die Sportstättenmiete aus den Jahren 2016 und 2017, insgesamt 667,50 Euro, nicht zahlen muss. „Die hallennutzenden Mitgliedsvereine sind über das Vorgehen der Verwaltung erbost“, schreibt Sportringchef Tobias Berger in einem Statement an diese Zeitung. Nach dem Urteil gebe es für die Vereine nur zwei Möglichkeiten: „Die immer noch nicht vorgelegten Mietverträge müssen endlich ausgehandelt werden oder es können keine Gebühren mehr entrichtet werden, da diese keine Rechtsgrundlage mehr haben.“

Großer Unmut bei Vereinen

Innerhalb des Sportrings hatte sich eine eigene Arbeitsgruppe gebildet, die sich intensiv mit den Gebühren auseinandergesetzt hatte. Der Unmut bei den Vereinen sei groß, berichtet Berger. Viele könnten nicht verstehen, warum der TTC, obwohl er das Geld nicht bezahlt, auch noch Sonderrechte bekäme, etwa wenn es um die Nutzung der Hallen in den Ferien gehe. Die Vereine, die die Gebühren bezahlen, würden keine Zeiten in den Ferien bekommen, sagt Berger.

Hinzu komme, dass es bis heute keine genaue Aufschlüsselung gebe, in welche Maßnahmen die Gelder reinvestiert wurden, kritisiert Berger. Zudem habe die Stadt bislang keine Angaben dazu gemacht, welche Kosten durch die Einführung der Nutzungsgebühr entstanden sind.

„Geld soll besser in Sport vor Ort fließen“

Statt nun auch noch Geld für die nächste Klageinstanz zu bezahlen, sollte das Geld lieber in den Sport vor Ort fließen. „Es sind schon genug unsinnige Kosten entstanden, die durch die Bürger getragen werden“, so Berger. „Hier hat sich mal wieder gezeigt, dass die erhobene Hallennutzungsgebühr, die durch die Politik gefordert und beschlossen wurde, ihren Zweck und ihre Daseinsberechtigung zum wiederholten Male verfehlt hat.“

Nicht erst seit gestern kritisieren die Mitglieder des Sportrings die Gebühr – sie hätten der Einführung der Gebühren nie zugestimmt, die Verwaltung hätte dem Zusammenschluss die „Pistole auf die Brust gesetzt“, sagte Berger vor einem Jahr.

Bereits im Herbst 2016 löste er seinen Vorgänger Klaus Nagel an der Spitze des Verbands ab. Der Sportring habe auf die Entscheidung damals keinen Einfluss nehmen können.

Digitales Hallenvergabesystem wäre sinnvoll

Zudem hatte sich der Sportring für ein digitales Hallenvergabesystem eingesetzt, das zeigen soll, wann welcher Verein die Sporthalle belegt und wann es noch freie Zeiten gibt. Ziel sei es gewesen, zum einen die Vergabe zu vereinfach, aber auch Kosten zu senken. „Nun werden die Kosten an anderer Stelle wieder irrational in die Höhe getrieben.“

Auch wenn die Stadt die Gebühren reinvestiert, die Gelder den Vereinen also am Ende zu Gute kommen sollen, sei die Zahlung eine hohe finanzielle Belastung für die Vereine und sei ein „riesengroßer Hemmschuh“. „Es ist keine Pflicht, diese Gebühr zu erheben. Es würde der Stadt Springe guttun, darauf zu verzichten und den Vereinen damit wieder den verdienten Stellenwert einzuräumen“, so Berger. Der Sportring fordere die Politik daher auf, die Gebühren abzuschaffen, „damit endlich Ruhe in die Vereine und in den Sport einkehren kann“. Die Vereine, so Berger, wollen sich auf sportliche Leistungen und „nicht auf bürokratische Fouls“ konzentrieren. Welche Schritte der Sportring nun nach dem Urteil konkret gehen wird, wolle der Vorstand erst noch klären.

Von Saskia Helmbrecht