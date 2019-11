Springe

Es ist unwahrscheinlich, dass das ehemalige Springer Krankenhaus noch in diesem Jahr den Besitzer wechselt: Das Bewerberverfahren wurde verlängert, der Beginn der zweiten Runde, in der die Favoriten ihr Kaufpreisangebot abgeben und in intensive Gespräche einsteigen, ist entgegen dem ursprünglichen Zeitplan noch ni...