Die Politik will 250 000 Euro für den Bau des schon lange vom FC Springe gewünschten Kunstrasenplatzes genehmigen. Ziel ist vor allem, dass nicht mehr so viele Spiele ausfallen müssen. Aber auch weitere Vereine wie Volley- und Faustballer und der Schulsport sollen vom neuen Allwetterfläche profitieren.

Wie diese Anlage des Hochschulsports in Hannover, die regelmäßig an Vereine wie hier den TSV Havelse vermietet wird, soll auch in Springe der neue Platz des FC Springe weiteren Vereinen und dem Schulsport zur Verfügung stehen. Quelle: Villegas