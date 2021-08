Springe

Weil zu erwarten ist, dass viele Wähler wegen der Corona-Pandemie die Wahllokale meiden werden, hatte Karsten Kohlmeyer, der Leiter des Springer Ordnungsamts, wohlweislich das Team verstärkt, das sich um die Briefwahl kümmert. Zu Recht, wie sich zeigt. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten, Stand Montagmittag, bereits 3849 Sätze Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahlen herausgegeben, berichtet Kohlmeyer.

Das bedeutet: Mehr als 15 Prozent der Wahlberechtigten in Springe – insgesamt sind es knapp 24 000 – haben sich bereits für die Briefwahl entschieden. Dabei sind die Wahlbenachrichtigungen erst vor etwas mehr als einer Woche verschickt worden – und bis zur Wahl sind es noch fast zwei Wochen. „Sonst hatten wir insgesamt immer 10 bis 15 Prozent Briefwähler“, sagt Kohlmeyer.

Erheblicher Mehraufwand für die Verwaltung

Die Abstimmung zu Hause bedeutet für die Verwaltung Mehraufwand in mehrfacher Hinsicht: „Das ist ein Riesenpapierkrieg“, sagt Kohlmeyer. Neben fünf Stimmzetteln für die Wahl von Orts- und Stadtrat, Bürgermeister, Regionsversammlung und Regionspräsident werden auch noch zwei Umschläge und der Wahlschein verschickt. Das Porto zahlt die Stadt. Zudem würden vier bis fünf Mitarbeiter in der Briefwahlstelle eingesetzt, „zwei mehr als sonst“, so der Ordnungsamtschef. Die Zahl der Briefwahl-Wahlvorstände am Wahltag hat er von sechs auf zehn erhöht. „Ich hoffe, das reicht.“

Die Vorstände kontrollieren und zählen die abgegebenen Stimmen – wie auch die aus den Wahllokalen – ab 18 Uhr. Vorher werden allerdings schon die Umschläge geöffnet und die Unterlagen auf ihre Gültigkeit überprüft, erklärt Kohlmeyer. Angesichts der vielen eingegangenen Unterlagen befürchtet er, dass es auch viele ungültige Wahlbriefe geben könnte. In persönlichen Gesprächen habe sich nämlich schon gezeigt, dass es gar nicht so leicht sei für die Wähler, die Briefwahlregularien zu durchschauen. Der unterschriebene Wahlschein gehöre etwa nicht zu den Stimmzetteln in den blauen Umschlag, sondern neben dem blauen in den roten Umschlag. Das sei auf der Rückseite des Wahlscheins zwar erklärt, aber etwas umständlich, wie Kohlmeyer zugibt.

Noch immer suche man Helfer für die Wahllokale: „An manchen Stellen haben wir noch Not. Wir freuen uns über jeden, der Lust hat, sich einzubringen“, sagt Kohlmeyer.

Von Jan-Erik Bertram