Springe

Ein Tag, bevor der Rat den Haushalt verabschieden soll, wird die schwarze Null immer wahrscheinlicher, bestätigt Vizerathauschef Clemens Gebauer. „Es wird eine Punktlandung.“ Die zweite gute Nachricht: Auch für dieses Jahr scheint die Verwaltung mit dem veranschlagten Geldern auszukommen. „Eine echte Not hätten wir jetzt schon sehen müssen.“ Mit etwa 107 900 Euro ist die Stadt aktuell im Plus für den Haushalt 2020. „Und die großen Veränderungen sind durch.“

Noch mal 150 000 Euro rausgeholt

Vor der Sitzung des Verwaltungsausschusses am vergangenen Donnerstag habe sich noch einiges zurechtgerückt, unter anderem durch den Finanzausgleich. Auch bei den vom DRK geforderten Zusatzkosten für ihre Kitas hatte die Stadt noch einmal gut 150 000 Euro rausholen können. „Natürlich ist das immer ein dynamischer Prozess, vieles war ,just in time', etwa bei der Kita-Finanzierung.“ Jetzt habe man aber vor der entscheidenden Ratssitzung ein „stabiles Gerippe“ – so stabil, dass die Stadt kleine Beträge im Entwurf jetzt auch nicht mehr einarbeiten wird. „Diese Kleinstarbeit kann irgendwann nicht mehr nachgeführt werden bei einem Volumen von rund 55 Millionen Euro.“

Abhängig vom Finanzausgleich

Lediglich bei den Abschreibungen könnte es noch zu Überraschungen kommen, das wird aber erst im Januar feststehen. „Im Moment habe ich aber ein sehr gutes Gefühl.“ Ob die Stadt dann 2021 zum dritten Mal einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen kann, stünde auf einem anderen Blatt. „Wenn zum Beispiel der Finanzausgleich einbrechen sollte, hätten wir ein Problem. Wir sind da sehr stark abhängig und wir müssen sehr genau hinschauen.“

Probleme kommen erst bei Umsetzung

Für Gebauer steht fest: Bei der Planung der Investitionen gebe es keine Probleme, dafür aber öfter bei der Umsetzung. „Bei einigen Projekten kommt uns immer mal wieder etwas dazwischen.“ Gerade wenn es zum Beispiel darum geht, weitere Gutachten bei Bauvorhaben einholen zu müssen.Gleichzeitig hätten sich Verfahren, etwa Eckwerte zu bilden, mit denen die Stadt einzelne Haushaltsposten berechnet, mittlerweile bewährt. Der Rat wird nun über den Haushalt 2020 entscheiden, jede Partei wird während der Sitzung noch einmal zu dem Entwurf Stellung nehmen. Beginn ist um 18 Uhr im OHG.

Von Saskia Helmbrecht