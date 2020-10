Gestorf/Altenhagen/Lüdersen/Völksen

Durch die neue Düngeverordnung arbeiteten viele dieser Einrichtungen nicht mehr kostendeckend, sagt Estorf, der in Gestorf gemeinsam mit dem Landwirt Heinrich Rockahr auf dessen Hof im Auftrag des Maschinenrings eine Annahmestelle betreibt.

Mehr Grüngut – mehr Platz

„ Eldagsen zu, Argestorf zu und bald Jeinsen zu – irgendwo muss das Grüngut aber hin“, sagt Estorf. Und erläutert, dass genau das ein Problem für die Rentabilität sei. Denn wenn mehr Grüngut komme, benötigten die Betreiber der Annahmestellen auch mehr Platz. „Noch ist bei uns genug Platz da“, sagt Estorf. Trotzdem brauche es langfristig mehr Annahmestellen. Immerhin gebe es auch Bundesauflagen, die bei der Verwertung des Grüngutes eine Rolle spielten, betont Volker Hahn, Vorsitzender des Landvolks in Hannover.

Konkret geht es um die Düngeverordnung und darum, dass Landwirte nur eine bestimmte Menge Nährstoffe aufs Feld bringen dürfen. Das Grüngut, das an den Annahmestellen kostenlos abgegeben wird, enthält allerdings auch Nährstoffe. Und das Grüngut kommt, so die Theorie, irgendwann aufs Feld, wo es quasi auch düngt. Gut für alle in der Theorie. Aber die neuen Düngeregeln ändern die Lage, meinen die Landwirte. Estorf fürchtet, dass sich das Problem durch die mit der Düngeverordnung eingeführten roten Gebiete verschärfen wird. In diesen Gebieten gelten besonders strenge Auflagen beim Nährstoffeintrag. Düngen wäre nur eingeschränkt möglich. Und die Schließung der Annahmestelle in Jeinsen würde die Sache weiter verschärfen, weil noch mehr Grünschnitt abgegeben würde, so die Befürchtung.

Schon jetzt lange Schlangen

„Noch mehr Material, das unsere Bilanz belastet“, sagt Estorf mit Blick auf die Düngeverordnung. Bereits jetzt schon stünden Autoschlangen vor der Annahmestelle in der Lüderser Straße. „Wenn das zu viel wird, können wir das irgendwann nicht mehr stemmen – und müssten dann Konsequenzen ziehen.“ Allerdings halte er die grundsätzliche Idee für ortsnahe Abgabestellen für richtig, „Es macht keinen Sinn, dass man für die Grüngut-Entsorgung 670 Kilometer fährt.“

Eldagser Anlage „nicht retabel“

Die Grüngutannahmestelle in Eldagsen hatte bereits Anfang dieses Jahres dichtgemacht. Der Betreiber, Landwirt Carsten Schridde, hatte gesagt, der Hauptgrund sei gewesen, dass der Betrieb der Anlage nicht mehr rentabel genug sei. Aha hatte nach der Schließung angekündigt, sich nach Ersatz für die Eldagsener Annahmestelle zu bemühen. Bislang ist der nicht gefunden.

Bereits nach der Einführung der strengeren Düngegesetze hatte die Aha Befürchtungen geäußert, dass mit den neuen Regeln die Grüngut-annahmestellen geschlossen werden müssten. Der Maschinenring, der die Anlagen im Namen der Aha betreibt, hatte 2017 Schließungspläne dementiert. Mittlerweile ist zumindest die Anlage in Eldagsen dicht.

Hahn bittet Liebelt um Hilfe

„Wehret den Anfängen“, sagt Hahn. Und bittet die heimische Landtagsabgeordnete Kerstin Liebelt ( SPD) darum, die Regionsabgeordneten auf das Problem aufmerksam zu machen. Liebelt versichert, dass sie über das Problem unter anderem mit dem SPD-Regionsabgeordneten Eberhardt Brezski aus Gestorf sprechen werde.

In den Annahmestellen für Grünzeug können Privatleute Hecken-, Baum- und Strauchschnitt abgeben, ohne für die Entsorgung bezahlen zu müssen. Das Grüngut wird dort geschreddert und anschließend auf dem Feld ausgebracht. Im Stadtgebiet gibt es noch Annahmestellen in Gestorf, Völksen, Lüdersen und Altenhagen I.

