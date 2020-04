Soringe

Wie geht es der Springer Wirtschaft? Wie verhalten sich die Bürger in der Corona-Krise? Im Interview mit dem Redaktionsleiter dieser Zeitung in Springe, Christian Zett, kündigt Bürgermeister Christian Springfeld an, dass betroffene Eltern bis zum Sommer keine Kita-Beiträge zahlen müssen. Und erklärt, was die Stadt in Sachen Hygiene an den Schulen leisten kann.

Herr Springfeld, wie schlägt sich Springe insgesamt in der Corona-Krise? Vielleicht vergeben Sie eine Schulnote.

Eine zwei plus mit Tendenz zur eins. Ich finde es überragend, wie vernünftig die meisten sind und wie sich alle die größte Mühe geben, die Regeln einzuhalten. Was mich beeindruckt, ist der Zusammenhalt. Wie schnell es Hilfsangebote gibt und welche Gemeinschaft in allen Orten herrscht, welche Identifikation mit dem Einzelhandel dort. Allein, wenn ich in der Zeitung lese, wie viele Gutscheine da verkauft wurden. Das alles haben nicht alle Kommunen so.

Sie haben mal bedauert, dass nicht alle Hilfsangebote so gut angenommen werden. Hat sich da etwas geändert?

Nein, das nehme ich weiter so wahr. Wir haben alles breit kommuniziert. Aber es gibt eben Menschen, die möchten die Hilfe nicht annehmen. Und dann kann man sie auch nicht dazu zwingen.

Sie hatten gerade den Einzelhandel erwähnt. Wie geht es den Händlern, Betrieben, Gastronomen in Springe?

Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben das Glück, in Springe einen guten Branchenmix zu haben, sodass nicht alle Unternehmen gleich betroffen sind. Aber: Einige merken die Krise natürlich schon intensiv – wenn auch meiner Kenntnis nach noch nicht existenzbedrohend. Im Schnitt kann man sagen, dass die Wirtschaft mit einem blauen Auge davon kommt – von Einzelfällen abgesehen und Stand jetzt.

Ganz dramatisch ist es natürlich bei der Gastronomie, da sind die Liefer- und Abholangebote natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich hoffe, dass die nächsten möglichen Lockerungen in 14 Tagen auch in diese Richtung zielen können. Ich glaube schon, dass da mit Vernunft und Augenmaß etwas möglich ist. Man muss den Gastraum ja nicht bis zum letzten Platz füllen.

Selbst das blaue Auge für die Wirtschaft wird ja Auswirkungen auf die Stadt haben – Stichwort Gewerbesteuer. Können Sie da schon Auswirkungen absehen?

Natürlich haben wir auch Stundungsanträge. Aber bisher ist es nicht so, dass wir Alarm schlagen. Einen Nachtragshaushalt brauchen wir bislang nicht – ausschließen kann ich den aber auch nicht grundsätzlich.

Wir wissen aber, dass sich viele Auswirkungen bei Steuerzahlungen erst spät zeigen. Momentan werden da eben auch noch die guten Jahre abgerechnet.

Zusatzkosten kommen auf die Stadt auch bei den Kita-Gebühren zu, die den Eltern erlassen werden – etwa 65.000 Euro im Monat. Jetzt bleiben die Einrichtung bis zu den Sommerferien zu – gilt der Erlass weiter?

Ja, auf jeden Fall. Der Beschluss der Politik war extra so gefasst, dass er auch für weitere Monate gilt.

Da kann es aus meiner Sicht auch keine große Diskussion geben: Selbst wenn die Beiträge formalrechtlich eigentlich von den Eltern gezahlt werden müssten, kann ich niemandem erklären, dass er für eine Leistung zahlen soll, die er nicht bekommt.

Die Stadt soll nun auch bei den Schulen in der Pflicht sein – und zwar sollen Sie als Schulträger für die nötige Hygiene sorgen, wenn es ab dem 27. April nach und nach wieder losgeht. Sind sie darauf vorbereitet?

Ja, wir planen und führen Gespräche, auch mit unserem Reinigungsdienstleister – aber wir müssen natürlich auch schauen, wie das Hygienekonzept aussieht, das vom Kultusministerium kommt.

Bei warmem Wasser und Seife haben viele städtische Schulen absolut Nachholbedarf.

Das stimmt. Aber es gibt auch Sachen, die lassen sich nicht von heute auf morgen regeln: Wenn es in einem Klassenraum keine Warmwasserleitung gibt, kann ich die so schnell nicht verlegen lassen.

Dann mache ich in Gedanken lieber zwei, drei Schritte zurück: Was ist wichtig? Und da geht es doch darum, dass Händewaschen auch mit kaltem Wasser und Seife besser ist als gar nichts.

Die Entscheidung, die Kita-Gebühren zu erlassen, hat die Politik quasi per E-Mail gefällt. Wann werden sich Rat und Ausschüsse wieder öffentlich treffen?

Grundsätzlich bereiten wir uns schon länger darauf vor, wie und wann wir da starten können. Schließlich soll sich nicht nur die Politik treffen, sondern wir müssen auch die Bürger dabeihaben.

Alle Beschlüsse, die ohne Öffentlichkeit gefällt werden, sind null und nichtig. Da reicht auch kein Livestream. Wir werden aber diverse Maßnahmen einplanen: größere Sitzungsräume, ausreichend Abstand – und auch eine Zugangsbeschränkung für Zuhörer, etwa mit Eintrittskarten. Das ist nämlich wiederum gestattet. Dann peilen wir grob die zweite Maiwoche an.

