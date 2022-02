Springe

Die Stadt will sich bei ihren Bauprojekten „realistischer aufstellen“ und mehr daran orientieren, was die Personaldecke hergibt, sagt der zuständige Fachbereichsleiter Jörg Klostermann. Bei der Politik kommt dieser Realismus allerdings nicht gut an – denn trotz vier neuer Mitarbeiter im Bauamt verzögern sich einige Projekte weiter.

Vor allem die Feuerwehr ist sauer. Denn für die neuen Gerätehäuser in Eldagsen und Altenhagen I werden wohl auch in diesem Jahr noch nicht die Bagger rollen – laut Vorlage der Verwaltung fehlt dafür das Personal. Stadtbrandmeister Herbert Tschöpe, der als Zuhörer im jüngsten Bauausschuss dabei war, zeigte sich erschüttert. Er habe versprochen, dass es in Springe kein zweites Bad Pyrmont geben werde. Dort hatten sich etliche Feuerwehrleute abgemeldet, weil es beim Bau eines Gerätehauses seit Jahren nicht vorwärts geht. „Aber irgendwann reißt das Gummiband“.

Bauamt setzt andere Prioritäten

Auch die Gruppe SPD/Grüne/Linke ist mit dem hinteren Platz der Feuerwehrhäuser in der Prioritätenliste des Bauamts nicht einverstanden: „Wir haben den Kameraden immer wieder zugesichert, dass es vorangeht“, sagte Gruppensprecher Bastian Reinhardt. „Diese Enttäuschung ist politisch nicht zu vertreten – dafür muss die Verwaltung den Kopf hinhalten.“

Hochbau-Fachdienstleiter Heiko Zapke erklärte, für Verschiebungen in den Listen gebe es nur einen „sehr kleinen Spielraum“, weil Projekte, die sich bereits in Planung befänden, nicht liegengelassen werden können: „Dafür ist die Stadt bereits umfangreiche vertragliche Verpflichtungen mit den Auftragnehmern eingegangen“.

Zudem seien die angesetzten Personalkapazitäten „eine rechnerische Grundlage“. In der Praxis könnten auch Projekte, die weiter hinten in der Liste stehen, vorangetrieben werden. Das sei etwa bei den beiden Feuerwehrhäusern so, für die im März dieses Jahres die Bauanträge gestellt werden sollen: „Der Bearbeitungsschwerpunkt liegt dann zunächst im Fachdienst Bauaufsicht“, sagt Zapke.

Auch Schulumbau ist wichtig

Da auch die Bauaufsicht zu seinem Fachbereich gehört, habe Klostermann dafür Sorge zu tragen, dass die für die Politik wichtigsten stadteigenen Bauprojekte – der Umbau der Bennigser Peter-Härtling-Schule zu einer Kita und die Feuerwehrhäuser – „maximal schnell“ vorangetrieben werden, forderte Reinhardt. Diese Projekte hätten „politische Priorität“: „Hier muss es endlich vorangehen und es darf keine weiteren Verzögerungen geben.“ Reinhardts entsprechender Antrag, der auch beinhaltet, dass der Lift für das Dorfgemeinschaftshaus in Al­ferde und ein Carport für die Alvesroder Feuerwehr wieder in die Liste aufgenommen werden, wurde einstimmig angenommen.

Gleich vier – statt wie geplant ein – Bautechniker wurden zuletzt im Fachdienst Hochbau eingestellt. Möglich war das, weil die ausgeschriebenen Stellen für Bauingenieure und Architekten nicht besetzt werden konnten. Dass drei der neuen Mitarbeiter zunächst vor allem in der „Taskforce“, die nach Berichten dieser Zeitung den stark mangelhaften Brandschutz an den Springer Schulen verbessern soll, eingesetzt werden, sorgt bei Reinhardt für „mehrere Fragezeichen“.

