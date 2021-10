Springe

Der Stromhunger der Springer Bürger und Unternehmen zwingt die Stadtwerke zum Handeln: Sie investieren mehrere Millionen Euro in ihr Netz. Den größten Bedarf im privaten Bereich haben neben E-Autos langfristig auch Wärmepumpen.

Sowohl eine regelmäßig genutzte private Ladestation fürs E-Auto als auch eine Wärmepumpe am Haus verdoppele für sich genommen den Stromverbrauch, sagt Stadtwerke-Chef Marcus Diekmann.

Viele Firmen nutzen E-Autos

Das treffe nicht nur Familien oder Ehepaare – auch Firmen tendierten inzwischen dazu, E-Autos für ihre Mitarbeiter oder entsprechende moderne Wärmeversorgung vorzuhalten.

Dazu kommen traditionelle Großverbraucher: Octapharma etwa ist nicht nur beim Wasser größter Kunde, sondern auch bei Gas und Strom. Damit unter der erwarteten Belastung nicht das Springer Stromnetz in die Knie geht, arbeiten die Stadtwerke an einer Aufrüstung. So seien parallel zum Fernwärmenetz in der Kernstadt Leerrohre verlegt worden, die nach und nach neue Mittelspannungstrassen ragen sollen.

Umspannwerk wird verstärkt

Parallel soll das Umspannwerk nahe des Otto-Hahn-Gymnasiums verstärkt werden – allein im ersten Bauabschnitt für 2,5 Millionen Euro. Einen Endpunkt bei Ausbau und Erneuerung des Stromnetzes gibt es für Diekmann nicht: „Das ist ein fortlaufender Prozess.“

Zumindest die E-Autos belasten die Leitungen in Springe momentan noch nicht all zu stark: Gerade 35 registrierte Ladepunkte in Privathaushalten zählen die Stadtwerke in der gesamten Stadt Springe – „erstaunlich wenig“, findet Diekmann. An acht Orten stehen öffentliche Ladesäulen: Die Stadtwerke selbst betreiben Ladepunkte am Rathaus, an den drei Bahnhöfen im Stadtgebiet und an der Eldagser Ortsdurchfahrt. Die Säulen vor dem Kundencenter am Oberntor werden aktuell ersetzt. Dazu kommen öffentliche Ladepunkte der Telekom und beim Autohaus Paul & Dahn (beide im Gewerbegebiet Philipp-Reis-Straße).

Private Bereiche in der Pflicht

Einen weiteren Ausbau des Netzes planen die Stadtwerke vorerst nicht: Diekmann sieht dort eher den privaten Bereich in der Pflicht – also Firmen und vor allem die Eigentümer von Wohnanlagen. „Wer im Einfamilien- oder Doppelhaus wohnt, lädt zu Hause“, ist der Stadtwerke-Chef überzeugt. Mieter hingegen seien darauf angewiesen, dass ihr Vermieter Platz und Technik zur Verfügung stellt.

Von Christian Zett