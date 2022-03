Springe

Dreimal ist Guido Leichert seit Beginn des Kriegs schon an die polnisch-ukrainische Grenze aufgebrochen. Er gibt Hilfsgüter ab und bietet auf dem Rückweg so vielen Flüchtlingen Platz, wie ins Auto passen. 18 Ukrainer hat er mittlerweile in Sicherheit gebracht – darunter einen Rollstuhlfahrer und einen Bluter.

Seit Donnerstagabend ist der 59-Jährige zurück in Springe. Am Dienstag um 9 Uhr begann die Tour nach Przemysl (Prömsel) im Südosten Polens, wo Leichert und seine drei Begleiter aus Springe sowie der gebürtige Ukrainer Oleksandr Zalepa aus Bad Münder die mitgebrachten Spenden abluden. Ein Mittelsmann bringt die Waren – noch immer – in die Ukraine. Eines der vielen Details, die Leichert so wichtig sind und für die er die Strapazen auf sich nimmt.

Ziel ist holländische Grenze

Am Mittwochabend stoppte die Gruppe in Poznan (Posen), um in einem dortigen Hotel die neun Ukrainer kennenzulernen, die sie mitnehmen wollten. Dieses Mal dabei: Eine Seniorin samt ihrer Tochter und dem Hund. Das Trio hat Guido Leichert am Donnerstag bis zur holländischen Grenze gebracht; inklusive dem Rollator, der für die ältere Dame an einer Berliner Raststätte bereitgestellt wurde.

Zur Flüchtlingsgruppe gehörten außerdem ein Rollstuhlfahrer, der zusammen mit einer jungen Mutter und zwei Kindern (zwei und fünf Jahre alt) in Lehrte von einer „Gastfamilie“ aus Bremen abgeholt wurde. Und dann war da noch ein Bluter, den Leichert in Hannover zum Hauptbahnhof brachte – er war nach Duisburg vermittelt worden, wo er seine dringend benötigten Medikamente bekommt.

Ex-Kollegin hat Netzwerk geschaffen

„Ich bin nur ein kleines Rädchen im Getriebe“, sagt Leichert. Eine ehemalige Kollegin ist gebürtige Ukrainerin. Sie hat ein Netzwerk geschaffen, dem sich Leichert angeschlossen hat, „um gezielt helfen zu können“.

Ende Februar – vier Tage nach Kriegsausbruch – machte sich der 59-jährige Springer zum ersten Mal auf den Weg. Der entscheidende Motivationsgeber: „Wir dürfen die ukrainischen Kinder nicht verloren geben“, habe er vor Augen gehabt, als die Familie für 1500 Euro Lebensmittel und Hygieneartikel kaufte und im SUV verstaute. Zusammen mit Sohn Philipp (24) schlug er sich bis zur polnisch-ukrainischen Grenze vor. „Wir haben vor Ort einen halben Tag gesucht, bis wir alles gefunden hatten“, sagt er.

Mittlerweile kenne er sich aus. Begleiter auf dem Rückweg der ersten Tour waren eine Mutter mit zwei Kindern, die die Leicherts in die Nähe von Stuttgart brachten.

Zweite Tour bringt Spenden

Der zweiten Tour ging eine Spendensammlung in der Shell-Tankstelle an der Völksener Straße voraus. Pächter Holger Henniges, ein Freund von Leichert, organisierte Hilfsgüter, auch Heike Gewetzki-Leichert klapperte die Nachbarschaft am Alten Sportplatz ab und fragte nach Verbandsmaterial. Leicherts Firma stellte Leichert und Henniges kostenlos einen Ford Transit für ihre Tour zur Verfügung. Mit zurück nahmen die beiden Männer dieses Mal sechs Ukrainer.

Zur Mannschaft der gerade beendeten dritten Tour gehörten die Springer Bernd Klausing, Bernd Overesch und Knut Bitter sowie „Sascha“ Zalepa aus Böbber, der auf der Krim geboren ist. Im großen Anhänger von Bernd Klausing waren unter anderem Bekleidung, Schlafsäcke und Medikamente; auch Infusionen und Schmerzmittel. „Das, was die Verletzten benötigen“, sagt Leichert.

Wenn die Flüchtlinge in Polen ankommen, würden sie gut mit dem Nötigsten versorgt, „in der Ukraine fehlt es aber an allem“. Deshalb unterstütze er Lieferungen direkt ins Krisengebiet: „Das ist der größte Hebel, den wir momentan ansetzen können.“

Die großen Hilfsorganisatoren leisten „super Arbeit“, sagt Leichert. „Die können vieles besser als wir Privatleute.“ Andererseits benötigten sie teils Vorlauf, könnten „nicht einfach machen“. Das Netzwerk, zu dem Leichert gehört, ergänze und fülle Lücken. Vor jedem seiner Mitfahrer ziehe er den Hut. Einige Begleiter hätten vorab so wie er für einen vierstelligen Betrag eingekauft, jeder sei hochmotiviert dabei. Leichert will weitermachen. „Das ist kein Sprint, den wir hier absolvieren“, sagt der 59-Jährige. „Das ist ein Marathonlauf. Und wir sind erst auf den ersten Metern …“

Von Marita Scheffler