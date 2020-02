Springe

Der Westwind fegt stürmisch über das Apfelbaummuseum mit seinen vielen jungen Bäumen. Doch die zwölf Frauen und Männer, die die Äste und kleinen Zweige intensiv begutachten, schert das Wetter nicht. Unter der Anleitung von Joachim Steinmetz wollen sie den jungen Obstbäumen mit Schere und frisch erworbenem Sachverstand zur Idealform verhelfen. Denn wie es richtig geht, haben die Teilnehmer des VHS-Kurses „Obstbaumschnitt intensiv“ am Tag vorher in einem mehrstündigen Theorieteil gelernt.#

Der Oeschbergschnitt sorgt für guten Ertrag

„Ich habe zwei junge und zwei alte Obstbäume im Garten“, berichtet Stefan Paproth aus Alvesrode. Da ein Exemplar schwächele, wollte er den richtigen Schnitt erlernen, um den Baum möglichst zu retten. Eine Stammverlängerung und vier Leitäste sollen nach dem sogenannten Oeschbergschnitt eine stabile Krone bilden und für ausdauernde und reichlich Früchte tragende Bäume sorgen.

Um diese Technik zu lernen, sind viele Teilnehmer von weither gekommen. So wie die Geschwister Meiners. Friederike Meiners hat den elterlichen Hof in Westerkappeln nahe Osnabrück übernommen – mitsamt 30 Obstbäumen. „Wir haben die Bäume sonst immer zusammen beschnitten“, berichtet ihr Bruder Joachim. Er aber lebt nun auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Emmerthal. Den Baumschnitt wird Friederike künftig selbst bewerkstelligen. Ihr Bruder ist inzwischen im Baumschnitt schon recht versiert. „Ich habe schon einen Kursus mit der Oeschberg-Technik-Methode absolviert. Jetzt unterstütze ich meine Schwester und frische meine Kenntnisse auf“, sagt er. Und so kann er auch den Mitstreitern in seiner Kleingruppe den einen oder anderen Tipp geben, wo sie die Schere ansetzen müssen. Was an Ästen nicht gekappt werden darf und quasi als Gerüst für eine erwünschte Pyramidenform mit spindelförmiger Mitte dient, wird mit Wäscheklammer gekennzeichnet.

Apfelbäume erhalten ihre Idealform

Doch bevor die Teilnehmer dann unwiederbringlich zu Messer und Schere greifen, schaut Kursloeiter Steinmetz, selbstständiger Experte für Obstbaumschnitt, noch einmal ganz genau hin. Fünf junge Bäume haben am Ende dieses Vormittags ihre Idealform im Apfelbaummuseum erhalten. Über die wissbegierigen VHS-Teilnehmer freute sich auch Andreas Rimkus, der das Apfelbaummuseum einst konzipiert hat. Und der für die Teilnehmer während einer kurzen Kaffeepause in seiner Schmiede ein Feuer entfacht hatte.

Nach einer gemeinsamen Mittagspause ging es dann für die Gruppe weiter zu einer Streuobstwiese des Springer Naturschutzbunds. Dort sollen Bäume mit einem Lebensalter von 50 bis 60 Jahren beschnitten werden, berichtet Michael Borgolte, Vizevorsitzender des Springer Nabu. Er ist unter den Teilnehmern des VHS-Kurses. „Das ist für alle eine Win-win-Situation“, freut er sich über neue Erkenntnisse und Hilfe bei der Baumpflege. Und hofft auch auf das eine oder andere neue Mitglied bei den Naturschützern.

Von Anne Brinkmann-Thies