Springe

Gerade, um in den engeren Altstadtstraßen Auto- und Fahrradverkehr sinnvoll miteinander zu verbinden, seien „größere Konzepte gefragt“, sagte Bürgermeister Springfeld kürzlich bei der virtuellen Veranstaltung „Blaues Sofa“ der Region Hannover.

Ein Plan: Die Umwandlung von einzelnen Straßen in Fahrradstraßen. Das sind Strecken, auf denen Radfahrer Vorrang haben – der Autoverkehr ist quasi nur geduldet.

Oft gilt eine Temporeduzierung; Radfahrer dürfen ausdrücklich nebeneinander fahren. Wie und wo das klappen kann, soll das Alltags-radkonzept zeigen, das sich die Stadt aus EU-Töpfen fördern lassen will. Damit wolle man herausfinden, „wo wir vielleicht eine Straße zur Fahrradstraße machen können“, so der Bürgermeister. Er ist überzeugt: „Der Bedarf liegt glasklar auf der Hand.“

Bis die Ergebnisse vorliegen will man im Rathaus aber nicht mit allen Versuchen warten: Bereits im Sommer soll die Höchstgeschwindigkeit auf der Burgstraße von 30 auf 20 Kilometer pro Stunde gesenkt werden. Gerade in 30er-Zonen beobachte er oft, dass Autofahrer denken, sie seien noch schnell genug, den Radfahrer zu überholen, so Springfeld – obwohl es so zu gefährlichen Situationen komme: „Wir wollen mal sehen, ob sich das bei Tempo 20 auch noch lohnt.“ Es handele sich zunächst um einen Test mit begrenzter Dauer, betont Baufachbereichsleiter Jörg Klostermann. Wie weit die betroffene Strecke führen soll, sei noch unklar: Gut möglich, dass auch auf der Fünfhausenstraße bis Höhe Nordwall Tempo 20 gelten soll.

Bei allen Überlegungen gehe es auch darum, dass Autofahrer oft glaubten, die Straße gehöre ihnen alleine, so Springfeld: „Und das kann so nicht weitergehen.“ Gegenseitige Rücksichtnahme sei gefragt. Springfeld sieht ein Problem mit der aus seiner Sicht schleppenden Umsetzung von Verbesserungen für Radfahrer in der lokalen Politik: Seine vor einiger Zeit in diese Richtung geäußerte Kritik erneuerte er jetzt. Der Versuch, mehr als die gesetzlichen Vorgaben zu erledigen, sei schon vor Jahren „politisch gestoppt worden“.

Springfeld hofft, dass das neue Alltagsradkonzept den Dialog und die Rückendeckung aus der Politik wieder anschieben könnte: „Wir müssen alle mitnehmen“ – und nicht einsam im Rathaus entscheiden. Oft werde in Springe aber politisch dem Auto „ein großer Stellenwert eingeräumt“, bedauert Springfeld – etwa beim Thema Fahrradboxen in der Innenstadt, die beim Aufstellen einen oder zwei Parkplätze kosten könnten.

Weitere Baustelle in Sachen Radverkehr ist unterdessen der Bahnhof. Und die Frage: Wann werden die Fahrradständer dort erneuert – wenn sie denn überhaupt erneuert werden? Die Antwort: In diesem Jahr wird wohl nichts mehr passieren.

Ortsbürgermeister Karl-Heinz Friedrich wollte in der jüngsten Ortsratssitzung wissen, wie der Projektstand ist. „Bei der Einweihung der P+R-Anlage am Bahnhof wurde uns gesagt, dass es eine Fördermaßnahme für die Fahrradständer gibt. Das habe ich hinterher auch mit unseren Bauleuten besprochen.“

Der große Parkplatz wurde im Sommer 2019 freigegeben. An der Friedrich-Bähre-Straße gibt es seitdem 60 weitere Stellflächen. Kosten: rund eine halbe Million Euro; 300 000 Euro zahlte das Land, den Rest die Region. Die Stadtverwaltung hat Friedrich jetzt zu den Fahrradständern mitgeteilt: „Die Maßnahme befindet sich in der weiteren Abstimmungsphase mit der Bahn und der Region. Es ist nicht zu erwarten, dass es in 2021 noch einen Baubeginn geben wird.“

Von Christian Zett und Marita Scheffler