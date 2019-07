Springe

Es ist zu laut, viel zu laut: Der Ortsrat Springe sendet einen Appell an seine Bürger, wieder stärker auf die Ruhezeiten zu achten. Generell gilt: Mittags zwischen 13 und 15 Uhr ist Laute-Geräusche-Pause, um 19 Uhr beginnt die Abendruhe, um 22 Uhr die Nachtruhe. „Das interessiert nur leider nicht jeden“, ärgert sich Ortsbürgermeister Karl-Heinz Friedrich. „Teilweise geht um 20 Uhr die Kreissäge an.“

Den Anstoß gab Uwe Lampe (parteilos) in der Sitzung des Ortsrates. Das Gremium müsse Aufklärungsarbeit leisten, weil offenbar zu wenig Kernstadtbewohner von den Ruhezeiten wüssten: „Wir haben zu viel Lärm, vor allem in der Mittagszeit. Wenn es da keine Pause gibt, haben wir den ganzen Tag über eine krank machende Geräuschkulisse.“

Sind genehmigte Ausnahmen für den Lärm verantwortlich?

Aus Sicht Guido Tegtmeyer (Freie Wähler) scheitert die Siesta vor allem an den Unternehmen, für die Ausnahmen gelten. Da es in vielen Siedlungen gar keine produzierenden Betriebe gebe, könne das nicht die Erklärung sein, ist Friedrich überzeugt. Für das Springer Ordnungsamt gehören Lärmbeschwerden zum Sommer wie Grillwürstchen und Eis: „Sobald es warm wird, geht es los“, sagt Leiter Karsten Kohlmeyer. Das sei im Prinzip in jedem Jahr gleich. Eine Zunahme habe er zuletzt nicht festgestellt – auch weil viele sehr engagierte Hobbygärtner mittlerweile Mähroboter im Einsatz haben, die kaum zu hören sind – ein Appell sei aber immer gut, um das Thema in Erinnerung zu rufen.

Vorschrift für die Mittagsruhe gilt

Die Vorschrift mit der Mittagsruhe mag antiquiert klingen, in Springe gilt sie aber. Heißt konkret: An allen Werktagen – einschließlich dem Sonnabend – gilt von 13 bis 15 Uhr: „Leise sein!“ Die Mittagsruhe ist eine Besonderheit, weil sie von Stadt zu Stadt verschieden ist. Einige Kommunen haben sie komplett abgeschafft.

Die Abendruhe beginnt um 19 Uhr und wird um 22 Uhr von der Nachtruhe abgelöst, die bis um 7 Uhr allen Bürgern einen erholsamen Schlaf ermöglichen will. An Sonn- und Feiertagen heißt das Gebot sogar: „Bitte rund um die Uhr leise sein.“

Geräuschintensive Tätigkeiten in Ruhezeiten verboten

„Während der Ruhezeiten ist es verboten, geräuschintensive Arbeiten oder Tätigkeiten zu verrichten oder motorbetriebene Werkzeuge, Geräte oder Gartengeräte zu benutzen“, heißt es laut Verordnung. Darunter fallen vor allem das Rasenmähen, Heimwerkertätigkeiten und andere geräuschintensive Arbeiten am Haus oder Auto.

Im Jahr 2002 wurden die Vorschriften für Freischneider, Grastrimmer, Laubbläser und Laubsammler verschärft. Sie dürfen an Werktagen nur zwischen 9 und 13 Uhr sowie 15 bis 17 Uhr laufen. Einzige Ausnahme: Die Geräte und Maschinen sind mit dem Umweltzeichen 1980/2000/EG gekennzeichnet. Dann gelten die üblichen Ruhezeiten.

Für landwirtschaftliche Betriebe gelten Sonderregelungen – schließlich muss der Mähdrescher in der Erntezeit sogar nachts laufen. In der städtischen Verordnung heißt es dazu: „... soweit die Arbeiten zu diesen Zeiten allgemein üblich und erforderlich sind.“ Feiern ist schön, laute Musik und ausschweifende Partys können aber schnell die Nachbarn nerven. Deshalb: „Jeder hat sich so zu verhalten, dass andere nicht durch Geräusche erheblich und mehr als nach den Umständen vermeidbar belästigt werden.“ Egal, ob Stereoanlage, Radio oder der Fernseher angedreht werden, „es ist verboten, sie so lautstark zu betreiben, dass unbeteiligte Personen übermäßig belästigt werden können“.

Festgeschrieben ist das in der „Verordnung zu Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ (kurz SOVO), die im Jahr 2009 zuletzt verlängert worden ist. Sie regelt alle Ruhezeiten. Wer gegen sie verstößt, riskiert, dass „eine Anzeige im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens mit einem Bußgeld geahndet wird“.

Von Marita Scheffler